Thông tin MỚI vụ cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: Hai mẹ con 'khả năng chết não, tiên lượng rất xấu'

Đời sống 26/01/2026 16:44

Người mẹ 32 tuổi và con gái 9 tuổi, nạn nhân vụ cháy chung cư tại phường Long Trường, có dấu hiệu chết não sau hai ngày điều trị, thiếu oxy não kéo dài, tiên lượng xấu.

Theo thông tin từ VTC News, bệnh nhân nữ N.T.L. (sinh năm 1994) chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn, bỏng tổn thương bề mặt cơ thể, diện tích khoảng 22% độ II mặt và tứ chi. Nội soi ghi nhận đọng mũi than khí phế quản 2 bên, tổn thương phế nang 2 bên.

Thông tin MỚI vụ cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: Hai mẹ con 'khả năng chết não, tiên lượng rất xấu' - Ảnh 1
Bác sĩ hồi sức, lọc máu cho bệnh nhân - Ảnh: VnExpress

TS BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng Khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, nữ bệnh nhân ngưng tim và đã được các bác sĩ hồi sức thành công. Tuy nhiên, đến sáng 26/1, bệnh nhân chết não, tiên lượng rất xấu.

Cụ thể, bé L.T.N. (sinh năm 2020, nữ), nhập viện với chẩn đoán suy hô hấp cấp do ngạt khói, kèm bỏng đùi, cẳng và bàn chân hai bên độ IIA, diện tích bỏng khoảng 20% đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Trường hợp thứ hai là bé L.N.L.Đ. (sinh năm 2017, nữ), trong tình trạng hậu ngưng tim, ngưng thở do suy hô hấp cấp vì ngạt khói, kèm bỏng cẳng chân hai bên độ IIA, diện tích khoảng 6% đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Thông tin MỚI vụ cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: Hai mẹ con 'khả năng chết não, tiên lượng rất xấu' - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VnExpress, ba mẹ con mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng 24/1 tại một căn hộ thuộc tầng 5, chung cư EHome S, phường Long Trường.

Khi lực lượng cứu hộ phá cửa xông vào, các nạn nhân đều đã bất tỉnh do ngạt khói và bỏng. Người mẹ được xác định ngưng tim ngoại viện, được cấp cứu hồi sức thành công tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh trước khi chuyển đến Chợ Rẫy nhưng tổn thương não nặng nề.

EHome S là dự án căn hộ nhà ở xã hội quy mô khoảng 1,7 ha với 4 block và hơn 1.000 căn hộ diện tích 40-75 m2.

