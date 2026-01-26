Đang ngồi chơi trong công viên, nam thanh niên bị người lạ đâm tử vong

Đời sống 26/01/2026 14:35

Sáng 26/1, sau khi công an hoàn tất các thủ tục, thi thể nam thanh niên 18 tuổi tử vong do bị đâm tại công viên ở Phan Thiết được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 26/1, Công an phường Phan Thiết phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến một nam thanh niên tử vong tại khu vực công viên Trưng Trắc.

Vào khuya 25/1, một nam thanh niên 18 tuổi (trú xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng) cùng 3 người bạn đến công viên Trưng Trắc, khu vực bờ kè sông Cà Ty (gần chân cầu Trần Hưng Đạo), phường Phan Thiết để ngồi chơi.

Tại đây, nam thanh niên xảy ra mâu thuẫn với 2 người lạ mặt. Sau khi lời qua tiếng lại, nạn nhân bị 2 đối tượng này dùng hung khí đâm gục tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu, nam thanh niên đã không qua khỏi.

Đang ngồi chơi trong công viên, nam thanh niên bị người lạ đâm tử vong - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nhận tin báo, Công an phường Phan Thiết nhanh chóng có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm, trưng cầu giám định tử thi để phục vụ công tác điều tra, truy bắt các nghi phạm liên quan.

CSGT dùng ô tô đặc chủng đưa sản phụ tới bệnh viện cấp cứu kịp thời

CSGT dùng ô tô đặc chủng đưa sản phụ tới bệnh viện cấp cứu kịp thời

Khoảng 7h cùng ngày, tại Km259 tuyến cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ – Mai Sơn – QL45, tổ công tác Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) phát hiện một ô tô con dừng khẩn cấp xin hỗ trợ.

