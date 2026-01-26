Bàng hoàng phát hiện đoạn chân người trôi dạt vào bãi biển ở Khánh Hòa

Một đoạn chân người có vết sẹo dài đang phân hủy nặng trôi dạt vào bờ biển phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 26/1, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp với lực lượng liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc một đoạn chân người trôi dạt vào bãi biển thuộc tổ dân phố 1, phường Đông Ninh Hòa.

Dựa vào lời kể của nhân chứng, vào sáng 25/1, người dân phát hiện một đoạn chân phải, nghi của nam giới, dạt vào bờ biển khu vực trên. Đoạn chân trong tình trạng hoại tử nặng, cho thấy có thể đã trôi nổi trên biển trong thời gian dài.

Đoạn chân người có vết sẹo dài trôi dạt vào bờ biển - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, qua mô tả ban đầu của nhân chứng và cơ quan chức năng, trên mu bàn chân có một vết sẹo dài, sần cứng, kéo từ khớp mắt cá đến mu bàn chân. Lòng bàn chân chai sạn không đều, lớp da dày, đặc biệt ở mặt ngoài, cho thấy người này có thể gặp tật về dáng đi, khiến chân phải thường nghiêng ra ngoài khi di chuyển, có thể do dị tật bẩm sinh hoặc chấn thương cũ.

Ngay sau khi phát hiện, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với lực lượng y tế và chính quyền địa phương tiến hành khám nghiệm, thu thập dấu vết và lấy mẫu ADN để phục vụ công tác xác định danh tính.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ theo hướng có thể liên quan đến tai nạn trên biển hoặc yếu tố hình sự.

Mâu thuẫn tình cảm, nữ công nhân bị bạn trai đâm tử vong thương tâm Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 25/1, tại nhà để xe của quán Karaoke Sky 2, thuộc Tổ dân phố Núi Hiểu, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, đã xảy ra vụ án mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bang-hoang-phat-hien-oan-chan-nguoi-troi-dat-vao-bai-bien-o-khanh-hoa-751858.html