Bàng hoàng phát hiện đoạn chân người trôi dạt vào bãi biển ở Khánh Hòa

Đời sống 26/01/2026 11:59

Một đoạn chân người có vết sẹo dài đang phân hủy nặng trôi dạt vào bờ biển phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 26/1, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp với lực lượng liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc một đoạn chân người trôi dạt vào bãi biển thuộc tổ dân phố 1, phường Đông Ninh Hòa.

Dựa vào lời kể của nhân chứng, vào sáng 25/1, người dân phát hiện một đoạn chân phải, nghi của nam giới, dạt vào bờ biển khu vực trên. Đoạn chân trong tình trạng hoại tử nặng, cho thấy có thể đã trôi nổi trên biển trong thời gian dài.

Bàng hoàng phát hiện đoạn chân người trôi dạt vào bãi biển ở Khánh Hòa - Ảnh 1
Đoạn chân người có vết sẹo dài trôi dạt vào bờ biển - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, qua mô tả ban đầu của nhân chứng và cơ quan chức năng, trên mu bàn chân có một vết sẹo dài, sần cứng, kéo từ khớp mắt cá đến mu bàn chân. Lòng bàn chân chai sạn không đều, lớp da dày, đặc biệt ở mặt ngoài, cho thấy người này có thể gặp tật về dáng đi, khiến chân phải thường nghiêng ra ngoài khi di chuyển, có thể do dị tật bẩm sinh hoặc chấn thương cũ.

Ngay sau khi phát hiện, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với lực lượng y tế và chính quyền địa phương tiến hành khám nghiệm, thu thập dấu vết và lấy mẫu ADN để phục vụ công tác xác định danh tính.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ theo hướng có thể liên quan đến tai nạn trên biển hoặc yếu tố hình sự.

Mâu thuẫn tình cảm, nữ công nhân bị bạn trai đâm tử vong thương tâm

Mâu thuẫn tình cảm, nữ công nhân bị bạn trai đâm tử vong thương tâm

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 25/1, tại nhà để xe của quán Karaoke Sky 2, thuộc Tổ dân phố Núi Hiểu, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, đã xảy ra vụ án mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   phát hiện thi thể tin moi thi thể người

TIN MỚI NHẤT

Bàng hoàng phát hiện đoạn chân người trôi dạt vào bãi biển ở Khánh Hòa

Bàng hoàng phát hiện đoạn chân người trôi dạt vào bãi biển ở Khánh Hòa

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Mâu thuẫn tình cảm, nữ công nhân bị bạn trai đâm tử vong thương tâm

Mâu thuẫn tình cảm, nữ công nhân bị bạn trai đâm tử vong thương tâm

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Điều tra nguyên nhân vụ cháy nhiều căn nhà tại phường Bình Đông

Điều tra nguyên nhân vụ cháy nhiều căn nhà tại phường Bình Đông

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu bạn thường xuyên ăn lá kinh giới?

Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu bạn thường xuyên ăn lá kinh giới?

Dinh dưỡng 1 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (27/1-28/1), thời tới cản không kịp, 3 con giáp hết sạch vận xui, tiền bạc ào ào kéo tới nhà chật két

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (27/1-28/1), thời tới cản không kịp, 3 con giáp hết sạch vận xui, tiền bạc ào ào kéo tới nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Bắt nóng 2 đối tượng bịt mặt, cầm dao xông vào cướp tiệm vàng ở Ninh Bình

Bắt nóng 2 đối tượng bịt mặt, cầm dao xông vào cướp tiệm vàng ở Ninh Bình

Đời sống 3 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 26/1/2026: Thế giới tăng mạnh, vàng SJC tăng thêm 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/1/2026: Thế giới tăng mạnh, vàng SJC tăng thêm 3 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/1/2026, 3 con giáp, 3 con giáp vượng phát đổi đời, lắm tiền nhiều của, giàu sang bất ngờ, cứ an nhiên mà hưởng lộc, cuộc sống lên hương

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/1/2026, 3 con giáp, 3 con giáp vượng phát đổi đời, lắm tiền nhiều của, giàu sang bất ngờ, cứ an nhiên mà hưởng lộc, cuộc sống lên hương

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 27/1/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Ba 27/1/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Tử vi thứ Ba 27/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Ba 27/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Phát hiện thi thể nữ giới trôi sông: Nạn nhân có vết mổ và đặt túi đựng chất thải ở bụng

Phát hiện thi thể nữ giới trôi sông: Nạn nhân có vết mổ và đặt túi đựng chất thải ở bụng

Sạt lở đất kinh hoàng khiến gần 100 người tử vong và mất tích, trong đó có nhiều trẻ em

Sạt lở đất kinh hoàng khiến gần 100 người tử vong và mất tích, trong đó có nhiều trẻ em

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể của toàn bộ nạn nhân trên máy bay gặp nạn

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể của toàn bộ nạn nhân trên máy bay gặp nạn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mâu thuẫn tình cảm, nữ công nhân bị bạn trai đâm tử vong thương tâm

Mâu thuẫn tình cảm, nữ công nhân bị bạn trai đâm tử vong thương tâm

Điều tra nguyên nhân vụ cháy nhiều căn nhà tại phường Bình Đông

Điều tra nguyên nhân vụ cháy nhiều căn nhà tại phường Bình Đông

Bắt nóng 2 đối tượng bịt mặt, cầm dao xông vào cướp tiệm vàng ở Ninh Bình

Bắt nóng 2 đối tượng bịt mặt, cầm dao xông vào cướp tiệm vàng ở Ninh Bình

Giá vàng hôm nay, ngày 26/1/2026: Thế giới tăng mạnh, vàng SJC tăng thêm 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/1/2026: Thế giới tăng mạnh, vàng SJC tăng thêm 3 triệu đồng/lượng

Danh tính người phụ nữ đánh rơi bao tải chứa 1 tỉ đồng ở lối vào cao tốc

Danh tính người phụ nữ đánh rơi bao tải chứa 1 tỉ đồng ở lối vào cao tốc

Nhà dân ở Hà Nội bốc cháy dữ dội, người dân khu vực lo lắng nguy cơ cháy lan

Nhà dân ở Hà Nội bốc cháy dữ dội, người dân khu vực lo lắng nguy cơ cháy lan