Nhà dân ở Hà Nội bốc cháy dữ dội, người dân khu vực lo lắng nguy cơ cháy lan

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 19 giờ ngày 25/1/2026, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 12 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ – Công an TP Hà Nội) nhận được tin báo về vụ cháy xảy ra tại một nhà dân trên địa bàn phường Tương Mai.

Vụ cháy được xác định xảy ra tại tầng tum của ngôi nhà số 94 đường Hoàng Mai, phường Tương Mai. Ngay sau khi nhận tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 12 đã nhanh chóng xuất 3 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đồng thời, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 9 điều động thêm xe chữa cháy; Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng tăng cường 2 xe chữa cháy cùng lực lượng cán bộ, chiến sĩ phối hợp triển khai công tác chữa cháy.

Một đám cháy bùng phát tại nhà dân ở đường Hoàng Mai, phường Tương Mai, TP Hà Nội - Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị

Theo thông tin từ báo Kinh tế và Đô thị, ngôi nhà xảy ra cháy không có hoạt động kinh doanh, được xây dựng trên diện tích đất 59m2, kết cấu 2 tầng và 1 tum. Khu vực cháy xảy ra tại tầng tum, nơi được sử dụng để chứa đồ cũ. Diện tích đám cháy ước tính khoảng 18m2 tại khu vực tầng tum.

Lực lượng cứu hoả tiếp cận hiện trường, triển khai kịp thời và hiệu quả đám cháy nhanh chóng được khống chế, không để lan sang các khu vực lân cận.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định, vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản hiện đang được các cơ quan chức năng thống kê.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

