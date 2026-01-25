Các nạn nhân được xác định là Baby (45 tuổi), Akhil (11 tuổi), Praneeth (8 tuổi), Imtiyaz (28 tuổi) và Habib (32 tuổi, tài xế tại cửa hàng nội thất). Một thi thể nam khác được tìm thấy trong tầng hầm vẫn chưa được xác định danh tính chính thức.

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, vụ hỏa hoạn bùng phát vào ngày 24/1, tại một tòa nhà 4 tầng, sau đó các hoạt động cứu hộ đã được triển khai để giải cứu những người bị mắc kẹt dưới tầng hầm. Cảnh sát cho biết 5 thi thể đã được chuyển đến nhà xác Bệnh viện Đa khoa Osmania để khám nghiệm tử thi, trong khi một thi thể khác được tìm thấy sau đó ở tầng hầm.

Các quan chức sở cứu hỏa cho biết đám cháy bắt nguồn từ tầng hầm, nơi chứa trái phép một lượng lớn đồ nội thất, vật liệu giả da và một số hóa chất. Giới chức trách cho biết chủ sở hữu tòa nhà đã vi phạm các quy định an toàn bằng cách chuyển đổi tầng hầm và các tầng trệt, vốn chỉ dành cho việc đỗ xe thành khu vực chứa đồ.

Vụ cháy khiến 6 người tử vong

Ông Vikram Singh Mann, Tổng Giám đốc Sở Phòng cháy chữa cháy, Ứng phó thảm họa, Tình huống khẩn cấp và Phòng vệ dân sự Telangana, cho biết đồ nội thất, nguyên vật liệu, hóa chất, nhựa, nệm và mút xốp được lưu trữ trong 2 tầng hầm của tòa nhà.

Ông nói thêm rằng chỗ ở trong tầng hầm cũng được bố trí cho một nhân viên bảo vệ và gia đình anh ta để canh giữ các vật liệu, điều này đã góp phần gây ra số thương vong cao.

Các quan chức cho biết lối đi xuống tầng hầm bị chặn bởi các vật liệu chất đống, gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ tiếp cận. Khói dày đặc bốc lên từ tòa nhà càng cản trở thêm hoạt động cứu hộ.

Một chiến dịch cứu hộ đa ngành với sự tham gia của cảnh sát, lực lượng cứu hỏa, nhân viên NDRF và Cơ quan Ứng phó Thảm họa và Bảo vệ Tài sản Hyderabad đã kéo dài gần 22 giờ trước khi các thi thể được tìm thấy và khu vực hiện trường được sơ tán.

Cảnh sát xác nhận đã lập hồ sơ vụ án hình sự đối với chủ cửa hàng vì tội sơ suất và vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Cuộc điều tra về vụ việc đang được tiến hành.