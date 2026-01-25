Chiếc máy bay cánh quạt phản lực do Bộ Thủy sản Indonesia thuê, chở theo 7 thành viên phi hành đoàn và ba công chức, đã mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu vào ngày 17/1 khi đang trên hành trình. Máy bay sau đó được xác định đã đâm vào núi Bulusaraung trên đảo Sulawesi.

Theo thông tin từ báo Công luận, chiếc máy bay cánh quạt phản lực do Bộ Thủy sản Indonesia thuê, chở theo 7 thành viên phi hành đoàn và ba công chức, đã mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu vào ngày 17/1 khi đang trên hành trình. Máy bay sau đó được xác định đã đâm vào núi Bulusaraung trên đảo Sulawesi. Trong những ngày đầu triển khai tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã phát hiện 8 thi thể khi rà soát các sườn núi dốc đứng. Công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở và điều kiện thời tiết xấu. Đến 23/1, thi thể của hai nạn nhân còn lại đã được tìm thấy và đang được đưa về, theo ông Andi Sultan, một quan chức cứu hộ địa phương.

Hộp đen của máy bay được phát hiện vào ngày 21/1. Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ địa phương cho biết dữ liệu từ thiết bị này có thể giúp làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xảy ra ngay trước thời điểm máy bay dự kiến hạ cánh xuống thành phố Makassar. Lực lượng cứu hộ địa phương tìm kiếm nạn nhân tại nhiều địa điểm khác nhau quanh núi Bulusaraung thuộc vùng Maros, Nam Sulawesi - Ảnh: Facebook/Badan SAR Nasional Makassar Theo tohong tin từ VietNamNet, việc tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 10 và cũng là nạn nhân cuối cùng đánh dấu sự kết thúc của nỗ lực tìm kiếm những người trên chiếc máy bay mất tích hồi giữa tháng này.

Theo báo cáo chính thức, máy bay ATR 42-500, số đăng ký PK-THT của hãng hàng không Indonesia Air đã gặp nạn vào ngày 17/1 khi đang trên đường đến Makassar với 10 người trên máy bay, gồm 7 thành viên phi hành đoàn và 3 hành khách đang thực hiện nhiệm vụ giám sát. Đại tá Dody Triyo Hadi, một sĩ quan quân đội Indonesia tham gia chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ chung thông báo, thi thể cuối cùng đã được tìm thấy lúc 8h59 sáng nay theo giờ địa phương. Ông không cung cấp thêm chi tiết về tình trạng của các nạn nhân hoặc vị trí chính xác nơi tìm thấy. Trong suốt chiến dịch kéo dài một tuần, các đội tìm kiếm và cứu nạn đã thu hồi các thi thể trong nhiều tình trạng khác nhau và vận chuyển đi nhận dạng pháp y. Hai nạn nhân đã được xác định danh tính trước đó, trong khi các thi thể còn lại đang được xác định thông qua khám nghiệm y tế. Chính quyền Indonesia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và cam kết tiếp tục hỗ trợ quá trình nhận dạng, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

