Tâm linh - Tử vi 11/03/2026 21:30

Tuổi Mão

Nhờ quý nhân luôn xuất hiện đúng lúc giúp người tuổi Mão khắc phục vấn đề và công việc ngày càng hanh thông hơn. Đồng thời, tài lộc của bạn sẽ cực vượng, tin vui liên tục gõ cửa, thu nhập tăng lên không ngừng. Do đó, bạn cần nắm bắt những cơ hội hiếm có này để giữ lộc Thần Tài trong tay.

Trong thời gian này, con giáp may mắn này cũng sẽ gặp được quý nhân, con đường xây dựng cuộc sống viên mãn trong tương lai đang đến gần. Bạn và "nửa kia" có thể tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ tình cảm. Những dấu hiệu ấy cho thấy một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc. 

Đúng 17h30 chiều ngày 12/3/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ phần lớn là nhờ vào công việc toàn thời gian đang làm. Bạn có thể nhận được sự hỗ trợ, dẫn dắt và khen thưởng của cấp trên. Sếp sẽ đánh giá bạn rất cao, giao cho bạn nhiều nhiệm vụ quan trọng để thể hiện mình. Nhờ vậy, bạn có thể nhận được mức lương hoặc thưởng lớn. 

Vận trình tình duyên của con giáp này cũng sẽ có cải thiện. Bản và người yêu đã làm hòa sau thời gian dài chiến tranh lạnh với nhau. Cả hai đã thẳng thắn nói lên những cảm xúc của mình và cố gắng thay đổi để dung hòa được với đối phương.

Đúng 17h30 chiều ngày 12/3/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tài lộc của người tuổi Tuất sẽ trở nên tương đối ổn định. Con giáp này duy trì được khoản thu từ những công việc tay trái. Tuy nhiên, số tiền kiếm được cũng chỉ đủ đáp ứng những nhu cầu cơ bản, nếu muốn có khoản dư dả, bạn nên tìm thêm cơ hội hợp tác cùng khách hàng mới.

Bản mệnh còn gặt hái nhiều may mắn trong chuyện tình duyên. Người độc thân nên nhờ người xung quanh giới thiệu đối tượng cho mình, bạn có thể sẽ thoát kiếp cô đơn lẻ bóng ngay lập tức. Chuyện tình yêu lứa đôi của bạn đang dần tốt đẹp trở lại. Bạn với nửa kia có sự thẳng thắn chia sẻ với nhau về những điều mình suy nghĩ.

Đúng 17h30 chiều ngày 12/3/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

