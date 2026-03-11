Kinh ngạc trước cảnh tượng dùng thiết bị bay không người lái để vận chuyển quan tài lên núi phục vụ an táng theo phong tục

Mới đây, một gia đình ở Zunyi, Quý Châu, Trung Quốc, sử dụng máy bay không người lái để vận chuyển quan tài đến nghĩa trang trên núi để chôn cất đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng.

Video 2 giờ 20 phút trước 2 giờ 20 phút trước Thiên An | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-ngac-truoc-canh-tuong-dung-thiet-bi-bay-khong-nguoi-lai-e-van-chuyen-quan-tai-len-nui-phuc-vu-an-tang-theo-phong-tuc-755049.html