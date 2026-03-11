Qua đêm nay, 3 con giáp ‘chạy đằng trời’ cũng không thoát được vận ĐỎ, Tài Lộc sung túc, tiền căng chặt ví

Tâm linh - Tử vi 11/03/2026 15:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp ‘chạy đằng trời’ cũng không thoát được vận ĐỎ, Tài Lộc sung túc, tiền căng chặt ví trong thời gian này nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Qua đêm nay, cục diện nhị hợp, vận trình tình cảm của tuổi Mão tiến triển tốt đẹp. Con giáp này biết cân đối và phân bố thời gian cho công việc và gia đình hợp lý, không vì chuyện kiếm tiền mà để tình cảm vợ chồng, con cái phai nhạt, biết chăm lo cho hạnh phúc gia đình. 

Qua đêm nay, 3 con giáp ‘chạy đằng trời’ cũng không thoát được vận ĐỎ, Tài Lộc sung túc, tiền căng chặt ví - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện công việc, bản mệnh cũng có thêm những cơ hội để thăng tiến trong thời gian tới. Tuổi Mão gặp khó khăn sẽ có đồng nghiệp giúp đỡ, cộng thêm sự học hỏi không ngừng những kinh nghiệm và kiến thức của người đi trước nên đã biết cách xử lý công việc tốt hơn trước.

Cơ hội đến cũng đồng nghĩa là thử thách đối với tuổi Mão, nhưng nó sẽ giúp bản mệnh khám phá ra được những năng lực còn tiềm ẩn bên trong chính bản thân mình mà trước nay vẫn chưa biết tới. Con giáp này nên tìm cách để phát huy hết mọi năng lực của mình, đừng để phí hoài thời cơ hiếm có.

Con giáp tuổi Tuất 

Qua đêm nay, Thực Thần tác động giúp chuyện làm ăn kinh doanh của người tuổi Tuất thêm phần suôn sẻ. Nhờ vậy, tài lộc đổ về ầm ầm. Có thể nói, lúc này bản mệnh không gặp phải khó khăn gì trong chuyện kiếm tiền. 

 

Qua đêm nay, 3 con giáp ‘chạy đằng trời’ cũng không thoát được vận ĐỎ, Tài Lộc sung túc, tiền căng chặt ví - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Bên cạnh đó, tử vi hàng ngày khuyên tuổi Tuất chớ nên vì tham lam mà để chữ “lợi” che mờ mắt, mù quáng đầu tư vào những lĩnh vực có tính may rủi cao chỉ vì nghe những lời xúi giục đường mật của người khác.

 

Ngũ hành tương xung cho thấy có những mối quan hệ không tốt như bạn tưởng. Nếu cảm thấy rằng điều gì đó đã không thực sự còn hữu ích, phù hợp với cuộc sống của mình thì đừng ngại ngần cắt đứt để bắt đầu một guồng quay mới tích cực và thích hợp hơn. 

Con giáp tuổi Thân 

Qua đêm nay, vận trình của tuổi Thân thuận buồm xuôi gió, con giáp này cảm thấy tích cực và vui vẻ. Tuy nhiên khó khăn có thể đến bất cứ lúc nào, cần phải cố gắng giữ tinh thần lạc quan như hiện tại. Bản mệnh được quý nhân nâng đỡ nên luôn cảm thấy tự tin dù có gặp phải bất cứ chuyện gì. 

Qua đêm nay, 3 con giáp ‘chạy đằng trời’ cũng không thoát được vận ĐỎ, Tài Lộc sung túc, tiền căng chặt ví - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh mang đến vận may tài lộc cho con giáp này. Tuy nhiên nếu chỉ biết mỗi việc chi tiêu và nhận lương mỗi tháng thì chúng ta không thể nào giàu nổi. Đã đến lúc tuổi Thân cần tìm hiểu thêm các hạng mục đầu tư mới để tiền bạc sinh sôi nảy nở một cách hiệu quả nhất.

Ngày mới hôm nay Thân Thìn bán hợp, tuổi Thân cần phải mở cửa trái tim mình ngay đi thôi, đào hoa đã nở rộ ngay trước ngõ rồi, còn chần chừ gì mà không đón nhận tình yêu. Sức quyến rũ của bản mệnh chẳng cần làm gì, chỉ đứng một chỗ và là chính mình thôi cũng đủ để thu hút sự chú ý của người khác phái.

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