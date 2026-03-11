Chồng mất tích 4 năm đột ngột trở về với hộp vàng ròng trên tay, tôi chưa kịp mừng đã "rụng rời" khi nghe anh thú nhận sự thật

Tâm sự 11/03/2026 14:55

Đến một chiều sau khi tan làm, tôi thấy con trai đứng trước ngõ đợi mẹ. Thằng bé mặt mày háo hức lắm, nói là bố về nhà rồi. Tôi vội chạy về nhà thì đúng là thấy vali của chồng. Thấy anh bước ra từ nhà tắm mà tôi xúc động muốn khóc. 

Tôi và chồng lấy nhau đã 7 năm nhưng chẳng mấy ấm êm hạnh phúc. Ngày trước lúc mới lấy nhau, chồng tôi vẫn chưa tu chí làm ăn, suốt ngày đi theo bạn bè tụ tập. Tôi gồng gánh một mình nuôi con, chăm sóc cha mẹ chồng, chịu đựng cảnh chồng vô tâm.

4 năm trước, chồng tôi bất ngờ có ý định kinh doanh. Anh muốn tôi giao hết tiền bạc cho anh nhưng tôi không chịu. Thấy vợ không tin tưởng đưa tiền, chồng tôi lớn mật đi vay nặng lãi. Sau đó anh bị bạn bè lừa, tiền lãi nợ nần chất đống. Anh không trả nổi nợ, lại sợ liên lụy gia đình nên bỏ trốn. 

Từ ngày bỏ đi, chồng tôi vài lần gọi về nhau, dần dần thì im bặt. Tôi nghe người quen nói chồng tôi đi biển bị đắm thuyền, có người thì nói chồng tôi có vợ mới. Tôi nghe mà chẳng biết phải tin ai, nhưng trong lòng người vợ là tôi thì vẫn hy vọng chồng trở về với gia đình.

4 năm sau khi chồng đi, mẹ chồng tôi qua đời, chồng tôi cũng chẳng biết để về chịu tang. Tôi vẫn làm quần quật để kiếm tiền trả nợ cho chồng. Có những đêm tôi mệt rã rời tuyệt vọng, nhưng chẳng dám buông xuôi, vì tôi mất rồi thì con của tôi biết phải làm sao?

Đến một chiều sau khi tan làm, tôi thấy con trai đứng trước ngõ đợi mẹ. Thằng bé mặt mày háo hức lắm, nói là bố về nhà rồi. Tôi vội chạy về nhà thì đúng là thấy vali của chồng. Thấy anh bước ra từ nhà tắm mà tôi xúc động muốn khóc. 

Chồng mất tích 4 năm đột ngột trở về với hộp vàng ròng trên tay, tôi chưa kịp mừng đã 'rụng rời' khi nghe anh thú nhận sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau 4 năm chia xa, gia đình tôi mới có một bữa cơm hội tụ. Chồng tôi vui vẻ khen đồ ăn tôi nấu là ngon nhất, còn khen con ngoan ngoãn dễ ăn uống. Đến tối khi con đã đi ngủ thì chồng kéo tôi đến ngồi nói chuyện. Anh đưa cho tôi một chiếc hộp. Mở hộp ra, tôi tròn mắt thấy vàng đầy ắp. Chồng tôi nói đây là tài sản anh tích góp suốt mấy năm đi biệt xứ.

Chồng tôi bất ngờ quỳ xuống, nghẹn ngào nói sẽ để tôi tự do, đi tìm người đàn ông tốt hơn anh. Anh muốn ly hôn vợ. Tôi hỏi anh có phải ở bên ngoài có vợ khác rồi không? Nhưng chồng tôi vội phản đối, thấy tôi nghi ngờ anh liền thú thật mình đang mắc bệnh ung thư. Anh không muốn chạy chữa vì để tiền trả nợ, cho vợ con sau này.

Tôi có nên bán số vàng chồng mang về không? Không có tiền trả nợ, tôi sẽ lại phải sống vất vả, con cái lớn lên thiếu thốn. Nhưng nếu để chồng mất vì bệnh tật không chạy chữa thì tôi cũng không chịu nổi. Giờ tôi phải làm sao đây?

Bị tiểu tam dùng cái thai để "dằn mặt", tôi nhẹ nhàng đưa ra một bức ảnh khiến cô ta xanh mặt, vội vã tháo chạy

Bị tiểu tam dùng cái thai để "dằn mặt", tôi nhẹ nhàng đưa ra một bức ảnh khiến cô ta xanh mặt, vội vã tháo chạy

Nhưng tôi muốn nhịn, bồ nhí của chồng lại không muốn nhường. Chồng tôi quen một cô nhân tình mặt dày điêu ngoa. Cô ta nhắn cho tôi những lời khiêu khích, còn chụp ảnh thân mật với chồng gửi cho tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Tử vi đúng 5 ngày tới (15/3), 3 con giáp vận may ngập lối, giàu có vang danh, sớm mua nhà tậu xe, chuẩn bị đón mưa Tài Lộc

Tử vi đúng 5 ngày tới (15/3), 3 con giáp vận may ngập lối, giàu có vang danh, sớm mua nhà tậu xe, chuẩn bị đón mưa Tài Lộc

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm

Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm

Đời sống 35 phút trước
Ăn nhầm cây cần nước độc, 3 người đau đầu, nôn mửa, tê bì, khó thở

Ăn nhầm cây cần nước độc, 3 người đau đầu, nôn mửa, tê bì, khó thở

Sức khỏe 44 phút trước
Nền nhà bỗng "cử động", người dân phát hiện cảnh tượng con trăn khủng đang ẩn nấp phía dưới

Nền nhà bỗng "cử động", người dân phát hiện cảnh tượng con trăn khủng đang ẩn nấp phía dưới

Video 56 phút trước
Từ giữa tháng 3 trở đi, báo động Lộc chất cao như núi, 3 con giáp là cỗ máy in tiền, sự nghiệp đi lên, tình duyên cực vượng

Từ giữa tháng 3 trở đi, báo động Lộc chất cao như núi, 3 con giáp là cỗ máy in tiền, sự nghiệp đi lên, tình duyên cực vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Bé 12 tuổi mắc ung thư ruột giai đoạn cuối vì những thói quen 'độc hại' này

Bé 12 tuổi mắc ung thư ruột giai đoạn cuối vì những thói quen 'độc hại' này

Sức khỏe 1 giờ 42 phút trước
Đàm Tùng Vận tái ngộ diễn viên “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”

Đàm Tùng Vận tái ngộ diễn viên “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Đi dạo trên biển, người phụ nữ phát hiện 2 con cá mái chèo khổng lồ trôi dạt vào bờ

Đi dạo trên biển, người phụ nữ phát hiện 2 con cá mái chèo khổng lồ trôi dạt vào bờ

Video 1 giờ 56 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

NÓNG: Loạt phòng khám, nha khoa ở TP.HCM bị phạt nặng, đình chỉ hoạt động

NÓNG: Loạt phòng khám, nha khoa ở TP.HCM bị phạt nặng, đình chỉ hoạt động

Thông tin MỚI vụ nghi dàn cảnh giật dây chuyền du khách ở Liên Hoa Bảo Tháp

Thông tin MỚI vụ nghi dàn cảnh giật dây chuyền du khách ở Liên Hoa Bảo Tháp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị tiểu tam dùng cái thai để "dằn mặt", tôi nhẹ nhàng đưa ra một bức ảnh khiến cô ta xanh mặt, vội vã tháo chạy

Bị tiểu tam dùng cái thai để "dằn mặt", tôi nhẹ nhàng đưa ra một bức ảnh khiến cô ta xanh mặt, vội vã tháo chạy

Thấy vợ mới đang tắm cho con riêng, tôi vô tình chạm vào vai khiến con run bắn người vì sợ hãi, bí mật dưới lớp áo làm tôi rụng rời tay chân

Thấy vợ mới đang tắm cho con riêng, tôi vô tình chạm vào vai khiến con run bắn người vì sợ hãi, bí mật dưới lớp áo làm tôi rụng rời tay chân

Định tạo bất ngờ cho bạn trai bằng chuyến thăm đột xuất, tôi rụng rời khi nghe tiếng cười đùa của phụ nữ phát ra từ phòng ngủ

Định tạo bất ngờ cho bạn trai bằng chuyến thăm đột xuất, tôi rụng rời khi nghe tiếng cười đùa của phụ nữ phát ra từ phòng ngủ

Thấy vợ lén lút xách cơm ra ngoài lúc giữa trưa, tôi âm thầm bám theo rồi chết lặng trước "danh tính" người nhận

Thấy vợ lén lút xách cơm ra ngoài lúc giữa trưa, tôi âm thầm bám theo rồi chết lặng trước "danh tính" người nhận

Màn "phản kháng" đỉnh cao của chàng nhân viên bị ép cưới: Chối từ hôn ước nhưng lại rước được "vợ hiền" theo cách không ai ngờ

Màn "phản kháng" đỉnh cao của chàng nhân viên bị ép cưới: Chối từ hôn ước nhưng lại rước được "vợ hiền" theo cách không ai ngờ

Người cũ của bạn trai trổ tài nấu nướng "dằn mặt" ngày ra mắt, tôi chỉ ngồi uống trà vẫn khiến mẹ chồng tương lai gật gù khen ngợi

Người cũ của bạn trai trổ tài nấu nướng "dằn mặt" ngày ra mắt, tôi chỉ ngồi uống trà vẫn khiến mẹ chồng tương lai gật gù khen ngợi