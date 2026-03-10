Màn 'phản kháng' đỉnh cao của chàng nhân viên bị ép cưới: Chối từ hôn ước nhưng lại rước được 'vợ hiền' theo cách không ai ngờ

Tâm sự 10/03/2026 16:30

Suy nghĩ mãi không tìm ra cách, tôi đưa luôn vợ đến gặp gia đình sếp. Tôi hy vọng sau đó mọi người có thể ngồi lại nói chuyện với nhau. Đến khi gia đình gia đình thấy tôi đẩy vợ ngồi trên chiếc xe lăn thì ai cũng kinh ngạc nghẹn lời.

Tôi làm việc trong một công ty sản xuất vật liệu xây dựng tư nhân. Gần đây, tôi được thăng chức làm giám đốc chi nhánh. Đến tuổi này, có được công việc ổn định, lấy được vợ hiền thì với tôi đã là đủ đầy rồi.

Sếp tổng có một cô con gái, một tháng trước là tiệc mừng sinh nhật của cô ấy. Tôi cũng được dịp tham gia. Chẳng ngờ, cô gái đó lại rất thích tôi, luôn miệng trò chuyện với tôi. Tôi lại chỉ là nhân viên của sếp, đương nhiên phải tìm cách để lấy lòng sếp. Tôi không ngại khen con gái sếp vừa giỏi vừa xinh, thông minh lại hiểu chuyện…

 

Nhưng cũng tại những lời hoa mỹ đó mà tôi tự hại thân mình. Con gái của sếp say mê tôi ra mặt. Cô ấy chủ động ghé sang văn phòng của tôi nhiều lần. Nhưng tôi không muốn làm mất lòng sếp, vẫn tử tế tiếp đãi cô ấy. Cô gái này cũng rất chủ động, dù biết tôi đã có gia đình cũng không ngại. Nhưng tôi đã có vợ, tôi cũng rất yêu cô ấy nên sẽ không phản bội vợ.

Tôi cứ nghĩ khi nói thật lòng mình như thế thì con gái của sếp sẽ tự rút lui. Nào ngờ, hôm sau sếp gặp tôi rồi đề nghị tôi ly hôn vợ để lấy con gái ông ấy. Khi nghe tôi từ chối thì ông ta giận dữ lên: 

“Tôi thương con gái lắm, nó đòi thứ gì tôi cũng cho. Cậu lấy nó thì tôi đảm bảo cậu cả đời sống trong nhung lụa. Cậu chịu thiệt một lần nhưng sướng cả đời. Cậu đừng làm phật lòng tôi.”.

Màn 'phản kháng' đỉnh cao của chàng nhân viên bị ép cưới: Chối từ hôn ước nhưng lại rước được 'vợ hiền' theo cách không ai ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Suy nghĩ mãi không tìm ra cách, tôi đưa luôn vợ đến gặp gia đình sếp. Tôi hy vọng sau đó mọi người có thể ngồi lại nói chuyện với nhau. Đến khi gia đình gia đình thấy tôi đẩy vợ ngồi trên chiếc xe lăn thì ai cũng kinh ngạc nghẹn lời.

Tôi từ tốn kể lại cho họ nghe về lý do vì sao vợ mình tàn tật ngồi xe lăn. Tôi quen vợ từ khi còn trẻ nông nổi. Một lần đi đường, vì mải chơi game trên di động mà không kịp né chiếc xe tải đang lao tới. Vợ tôi là người kéo tôi ra, lãnh hậu quả phải mất hai chân cả đời. Tôi đã hứa với lòng phải có trách nhiệm và yêu thương cô ấy đến khi còn hơi thở cuối cùng.

Khi nghe thế, cả gia đình của sếp tôi đều rưng rưng nước mắt. Một lúc sau, sếp tôi vỗ vai khen tôi như vậy mới là đàn ông. Ông ấy còn nói rất tin tưởng vào tài năng của tôi nên muốn tôi làm con rể. Giờ không thể được thì ông ấy muốn tôi trở thành cánh tay đắc lực cùng ông ấy chèo chống công ty. Sếp tôi rất quý tôi và vợ, mong cả hai sẽ thường xuyên đến nhà ông chơi. Từ đó, con gái của sếp cũng không làm khó tôi nữa, trở thành bạn bè với gia đình tôi.

Từ đó, tôi không chỉ được sếp quý mến, trọng dụng mà còn có thể yên tâm chăm sóc, yêu thương người vợ hy sinh của mình.

Bí mật sau tờ giấy ly hôn và cái thai của nhân tình: Màn trả giá "xé lòng" của người đàn ông ham của lạ

Bí mật sau tờ giấy ly hôn và cái thai của nhân tình: Màn trả giá "xé lòng" của người đàn ông ham của lạ

Ai ngờ, câu nói đó cuối cùng cũng thành sự thật. Ngày Thư đưa phiếu siêu âm có bầu con trai 4 tháng, tôi đã vui mừng biết chừng nào. Cứ nghĩ đến cảnh có thể khoe con trai với bạn bè là tôi hào hứng vô cùng

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp tiền bạc 'rơi xuống đầu', sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp tiền bạc 'rơi xuống đầu', sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Xe ô tô mất kiểm soát lao xuống nước, tài xế tử vong, 2 người khác may mắn thoát nạn

Xe ô tô mất kiểm soát lao xuống nước, tài xế tử vong, 2 người khác may mắn thoát nạn

Video 1 giờ 22 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp sau được Ngọc Hoàng 'sủng ái', tài lộc vượng phát không ngừng, tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp sau được Ngọc Hoàng 'sủng ái', tài lộc vượng phát không ngừng, tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Bạch Lộc trở thành tâm điểm với phản ứng hài hước trên thảm đỏ

Bạch Lộc trở thành tâm điểm với phản ứng hài hước trên thảm đỏ

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Tá hỏa bé trai 15 tuổi cấp cứu vì chiếc chày 18cm mắc kẹt ở hậu môn

Tá hỏa bé trai 15 tuổi cấp cứu vì chiếc chày 18cm mắc kẹt ở hậu môn

Sức khỏe 1 giờ 52 phút trước
Đúng 6h sáng mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp ước gì có đó, hoan hỷ đón lộc, sớm có tiền tỷ trong tay, may mắn không ngừng

Đúng 6h sáng mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp ước gì có đó, hoan hỷ đón lộc, sớm có tiền tỷ trong tay, may mắn không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Thấy vợ mới đang tắm cho con riêng, tôi vô tình chạm vào vai khiến con run bắn người vì sợ hãi, bí mật dưới lớp áo làm tôi rụng rời tay chân

Thấy vợ mới đang tắm cho con riêng, tôi vô tình chạm vào vai khiến con run bắn người vì sợ hãi, bí mật dưới lớp áo làm tôi rụng rời tay chân

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Cảnh báo: Sốc phản vệ độ 3 sau khi ăn ốc, sản phụ và con sắp sinh nguy kịch

Cảnh báo: Sốc phản vệ độ 3 sau khi ăn ốc, sản phụ và con sắp sinh nguy kịch

Sức khỏe 1 giờ 55 phút trước
Danh tính chồng giả cảnh sát, vợ 'nổ' nhân viên ngân hàng để lừa đảo ở TP.HCM

Danh tính chồng giả cảnh sát, vợ 'nổ' nhân viên ngân hàng để lừa đảo ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Vợ cũ gõ cửa lúc 0 giờ sáng sau một năm ly hôn, tôi choáng váng nhìn bộ dạng của cô ấy dưới ánh đèn hành lang

Vợ cũ gõ cửa lúc 0 giờ sáng sau một năm ly hôn, tôi choáng váng nhìn bộ dạng của cô ấy dưới ánh đèn hành lang

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp chuyển vận đỏ rực, gặp nhiều may mắn, Quý Nhân phù trợ, tiền vào như nước

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp chuyển vận đỏ rực, gặp nhiều may mắn, Quý Nhân phù trợ, tiền vào như nước

Tử vi thứ Tư 11/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Tử vi thứ Tư 11/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Giá vàng hôm nay, ngày 10/3/2026: Biến động mạnh mẽ, vàng SJC tăng lên mức 185,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 10/3/2026: Biến động mạnh mẽ, vàng SJC tăng lên mức 185,5 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thấy vợ mới đang tắm cho con riêng, tôi vô tình chạm vào vai khiến con run bắn người vì sợ hãi, bí mật dưới lớp áo làm tôi rụng rời tay chân

Thấy vợ mới đang tắm cho con riêng, tôi vô tình chạm vào vai khiến con run bắn người vì sợ hãi, bí mật dưới lớp áo làm tôi rụng rời tay chân

Định tạo bất ngờ cho bạn trai bằng chuyến thăm đột xuất, tôi rụng rời khi nghe tiếng cười đùa của phụ nữ phát ra từ phòng ngủ

Định tạo bất ngờ cho bạn trai bằng chuyến thăm đột xuất, tôi rụng rời khi nghe tiếng cười đùa của phụ nữ phát ra từ phòng ngủ

Thấy vợ lén lút xách cơm ra ngoài lúc giữa trưa, tôi âm thầm bám theo rồi chết lặng trước "danh tính" người nhận

Thấy vợ lén lút xách cơm ra ngoài lúc giữa trưa, tôi âm thầm bám theo rồi chết lặng trước "danh tính" người nhận

Người cũ của bạn trai trổ tài nấu nướng "dằn mặt" ngày ra mắt, tôi chỉ ngồi uống trà vẫn khiến mẹ chồng tương lai gật gù khen ngợi

Người cũ của bạn trai trổ tài nấu nướng "dằn mặt" ngày ra mắt, tôi chỉ ngồi uống trà vẫn khiến mẹ chồng tương lai gật gù khen ngợi

Định vứt bỏ túi nilon rách bị chuột gặm dưới gầm tủ, tôi bàng hoàng phát hiện "kho báu" mà chồng giấu kín bấy lâu

Định vứt bỏ túi nilon rách bị chuột gặm dưới gầm tủ, tôi bàng hoàng phát hiện "kho báu" mà chồng giấu kín bấy lâu

Chồng trăng trối chỉ muốn gặp mẹ, tôi vừa ghé tai nghe trộm đã lập tức vứt khăn tang, rời khỏi đám tang ngay trong đêm

Chồng trăng trối chỉ muốn gặp mẹ, tôi vừa ghé tai nghe trộm đã lập tức vứt khăn tang, rời khỏi đám tang ngay trong đêm