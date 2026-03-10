Thấy vợ lén lút xách cơm ra ngoài lúc giữa trưa, tôi âm thầm bám theo rồi chết lặng trước 'danh tính' người nhận

Tâm sự 10/03/2026 16:43

Nhưng khi tôi để ý thì không thấy cô ấy đem về nhà bộ quần áo mới nào. Không chỉ vậy, tôi còn phát hiện ra sáng nào vợ cũng mua đồ ăn đầy ắp nhưng bữa ăn nào trong nhà cũng chẳng có gì mới.

Vợ của tôi từng có một đời chồng nhưng không có con chung. Tôi thương vợ thật lòng nên không để tâm gì chuyện này. Từ ngày biết về vợ tôi, mẹ tôi cũng không chê bai gì, nên khi chúng tôi lấy nhau thì gia đình càng thêm đông vui.

Từ khi lấy tôi thì vợ chỉ ở nhà lo chuyện cơm nước, chăm sóc mẹ chồng. Dù mẹ tôi bị bệnh, đi đứng khó khăn nhưng bà vẫn có thể tự vệ sinh cá nhân. Có vợ tôi ở nhà trông coi thì tôi cũng an tâm hơn. Vì tôi kiếm tiền cũng kha khá nên có thể một mình lo cho cả gia đình. 

Tiền bạc chi tiêu trong nhà tôi luôn đưa cho vợ đủ, có khi dư để vợ thấy cần gì thì mua. Thậm chí tôi còn đưa thêm tiền để vợ mua quần áo, một lần 5 – 6 triệu tôi cũng thấy bình thường. Tôi muốn cô ấy thấy thoải mái khi ở nhà chăm sóc gia đình.

Nhưng khi tôi để ý thì không thấy cô ấy đem về nhà bộ quần áo mới nào. Không chỉ vậy, tôi còn phát hiện ra sáng nào vợ cũng mua đồ ăn đầy ắp nhưng bữa ăn nào trong nhà cũng chẳng có gì mới. Một hôm, tôi để ý vợ đi chợ về xách nhiều đồ lắm, tôi định đi tới giúp cô ấy. Nhưng vợ tôi vội né sang một bên, tiến thẳng vào trong bếp. 

Thấy vợ lén lút xách cơm ra ngoài lúc giữa trưa, tôi âm thầm bám theo rồi chết lặng trước 'danh tính' người nhận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi có linh cảm vợ đang giấu mình điều gì đó. Tôi đi đến tủ lạnh xem thì thấy có rất nhiều đồ ăn, nhưng sao bữa cơm chẳng bao giờ có những món này? Tôi hỏi mẹ dạo này ăn uống sao thì bà nói vẫn chỉ có mấy món quen thuộc. Tôi thấy rất kì lạ.

Cho đến một hôm tôi bất ngờ về nhà vào buổi trưa. Chưa đi đến nhà thì tôi thấy vợ xách hai hộp cơm, chạy xe ra ngoài. Tôi bèn len lén đi theo vợ thì bắt gặp cảnh tưởng bất ngờ. Vợ tôi rẽ vào một căn phòng trọ gần nhà tôi. Có một người đàn ông ra nhận cơm của vợ tôi, tôi bàng hoàng khi nhận ra đó là chồng cũ của cô ấy.

Vợ tôi quay lại nhìn thì hoảng hốt khi thấy tôi. Tôi đợi vợ về tới nhà mới nói chuyện. Cô ấy cúi mặt nói chồng cũ liên lạc lại thở than không có tiền, không có cái ăn. Thế là vô ấy hằng ngày nấu ăn đem đến cho gã ta. Cô ấy nói chỉ đi đưa cơm vào buổi trưa. Mẹ chồng tôi đi đứng khó khăn nên cũng không biết chuyện này.

Tôi nghe chuyện vợ và chồng cũ mà lửa giận bùng trong người. Dù là vợ tôi thương cảm người gặp khó khăn, nhưng đó là chồng cũ của cô ấy, tôi khó mà chấp nhận được. Huống hồ, cô ấy toàn nấu những món ngon cho gã ta. Tôi liền nghĩ có lẽ vợ vẫn còn tình cảm với chồng cũ. Giờ tôi phải làm sao đây?

Vừa mở cửa nhà đã thấy trần nhà bị khoét lỗ hổng lớn, tôi rụng rời tay chân khi nhìn xuống dấu vết lạ trên sàn

Vừa mở cửa nhà đã thấy trần nhà bị khoét lỗ hổng lớn, tôi rụng rời tay chân khi nhìn xuống dấu vết lạ trên sàn

Sự phản bội của chồng khiến tôi cắt đứt hết hy vọng níu giữ cuộc hôn nhân này. Tôi quyết định viết đơn ly hôn rồi gửi cho chồng. Ban đầu Huy không đồng ý, anh còn xin tôi tha thứ. Nhưng tôi kiên quyết gửi đơn ly hôn, tôi nghĩ trước sau gì Huy cũng đồng ý.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp tiền bạc 'rơi xuống đầu', sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp tiền bạc 'rơi xuống đầu', sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Xe ô tô mất kiểm soát lao xuống nước, tài xế tử vong, 2 người khác may mắn thoát nạn

Xe ô tô mất kiểm soát lao xuống nước, tài xế tử vong, 2 người khác may mắn thoát nạn

Video 1 giờ 23 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp sau được Ngọc Hoàng 'sủng ái', tài lộc vượng phát không ngừng, tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp sau được Ngọc Hoàng 'sủng ái', tài lộc vượng phát không ngừng, tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Bạch Lộc trở thành tâm điểm với phản ứng hài hước trên thảm đỏ

Bạch Lộc trở thành tâm điểm với phản ứng hài hước trên thảm đỏ

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Tá hỏa bé trai 15 tuổi cấp cứu vì chiếc chày 18cm mắc kẹt ở hậu môn

Tá hỏa bé trai 15 tuổi cấp cứu vì chiếc chày 18cm mắc kẹt ở hậu môn

Sức khỏe 1 giờ 53 phút trước
Đúng 6h sáng mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp ước gì có đó, hoan hỷ đón lộc, sớm có tiền tỷ trong tay, may mắn không ngừng

Đúng 6h sáng mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp ước gì có đó, hoan hỷ đón lộc, sớm có tiền tỷ trong tay, may mắn không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Thấy vợ mới đang tắm cho con riêng, tôi vô tình chạm vào vai khiến con run bắn người vì sợ hãi, bí mật dưới lớp áo làm tôi rụng rời tay chân

Thấy vợ mới đang tắm cho con riêng, tôi vô tình chạm vào vai khiến con run bắn người vì sợ hãi, bí mật dưới lớp áo làm tôi rụng rời tay chân

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Cảnh báo: Sốc phản vệ độ 3 sau khi ăn ốc, sản phụ và con sắp sinh nguy kịch

Cảnh báo: Sốc phản vệ độ 3 sau khi ăn ốc, sản phụ và con sắp sinh nguy kịch

Sức khỏe 1 giờ 56 phút trước
Danh tính chồng giả cảnh sát, vợ 'nổ' nhân viên ngân hàng để lừa đảo ở TP.HCM

Danh tính chồng giả cảnh sát, vợ 'nổ' nhân viên ngân hàng để lừa đảo ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Vợ cũ gõ cửa lúc 0 giờ sáng sau một năm ly hôn, tôi choáng váng nhìn bộ dạng của cô ấy dưới ánh đèn hành lang

Vợ cũ gõ cửa lúc 0 giờ sáng sau một năm ly hôn, tôi choáng váng nhìn bộ dạng của cô ấy dưới ánh đèn hành lang

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp chuyển vận đỏ rực, gặp nhiều may mắn, Quý Nhân phù trợ, tiền vào như nước

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp chuyển vận đỏ rực, gặp nhiều may mắn, Quý Nhân phù trợ, tiền vào như nước

Tử vi thứ Tư 11/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Tử vi thứ Tư 11/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Giá vàng hôm nay, ngày 10/3/2026: Biến động mạnh mẽ, vàng SJC tăng lên mức 185,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 10/3/2026: Biến động mạnh mẽ, vàng SJC tăng lên mức 185,5 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thấy vợ mới đang tắm cho con riêng, tôi vô tình chạm vào vai khiến con run bắn người vì sợ hãi, bí mật dưới lớp áo làm tôi rụng rời tay chân

Thấy vợ mới đang tắm cho con riêng, tôi vô tình chạm vào vai khiến con run bắn người vì sợ hãi, bí mật dưới lớp áo làm tôi rụng rời tay chân

Định tạo bất ngờ cho bạn trai bằng chuyến thăm đột xuất, tôi rụng rời khi nghe tiếng cười đùa của phụ nữ phát ra từ phòng ngủ

Định tạo bất ngờ cho bạn trai bằng chuyến thăm đột xuất, tôi rụng rời khi nghe tiếng cười đùa của phụ nữ phát ra từ phòng ngủ

Màn "phản kháng" đỉnh cao của chàng nhân viên bị ép cưới: Chối từ hôn ước nhưng lại rước được "vợ hiền" theo cách không ai ngờ

Màn "phản kháng" đỉnh cao của chàng nhân viên bị ép cưới: Chối từ hôn ước nhưng lại rước được "vợ hiền" theo cách không ai ngờ

Người cũ của bạn trai trổ tài nấu nướng "dằn mặt" ngày ra mắt, tôi chỉ ngồi uống trà vẫn khiến mẹ chồng tương lai gật gù khen ngợi

Người cũ của bạn trai trổ tài nấu nướng "dằn mặt" ngày ra mắt, tôi chỉ ngồi uống trà vẫn khiến mẹ chồng tương lai gật gù khen ngợi

Định vứt bỏ túi nilon rách bị chuột gặm dưới gầm tủ, tôi bàng hoàng phát hiện "kho báu" mà chồng giấu kín bấy lâu

Định vứt bỏ túi nilon rách bị chuột gặm dưới gầm tủ, tôi bàng hoàng phát hiện "kho báu" mà chồng giấu kín bấy lâu

Chồng trăng trối chỉ muốn gặp mẹ, tôi vừa ghé tai nghe trộm đã lập tức vứt khăn tang, rời khỏi đám tang ngay trong đêm

Chồng trăng trối chỉ muốn gặp mẹ, tôi vừa ghé tai nghe trộm đã lập tức vứt khăn tang, rời khỏi đám tang ngay trong đêm