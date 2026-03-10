Người cũ của bạn trai trổ tài nấu nướng 'dằn mặt' ngày ra mắt, tôi chỉ ngồi uống trà vẫn khiến mẹ chồng tương lai gật gù khen ngợi

Tâm sự 10/03/2026 16:16

Sau khi tôi cùng Đăng ra cổng thì người yêu cũ của anh cũng lẽo đẽo theo sau. Cô ta mặt dày tới mức cười cợt hỏi tôi: “Vợ tương lai của anh Đăng mà đến cả nấu nướng, rửa bát cũng không làm được. Anh Đăng thấy vậy mà cũng ưng sao?”.

Tôi và Đăng yêu nhau đã 1 năm. Hôm đó là lần đầu tiên tôi về ra mắt nhà bạn trai, chẳng ngờ lại gặp ngay người yêu cũ của bạn trai. Cô ta là hàng xóm của gia đình Đăng. Vì nghe nói hôm nay Đăng dẫn tôi về ra mắt nên cô ta mới cố tình xuất hiện, còn nhiệt tình lăn vào bếp giúp mẹ của Đăng nấu nướng.

Quả thật, ban đầu tôi cũng ngỡ ngàng lắm, tôi không thích đối mặt với người cũ của bạn trai thế này. Nhưng khi đó tôi cũng không thể bỏ về, càng không thể vào bếp trổ tài thi thố với cô nàng kia. Vì tôi không giỏi nấu ăn, thế nào cũng sẽ bị so sánh, tự hạ thấp bản thân.

Tôi đành chọn một cách khác, cạnh tranh công bằng với cô người yêu cũ của bạn trai. Tôi biết trong nhà Đăng, bố của anh là người có sức ảnh hưởng lớn nhất. Tôi quyết định ngồi không uống trà với bố của Đăng. Tôi trò chuyện với bác về chính trị, kinh tế và xã hội. Tôi tự tin với vốn kiến thức không ngừng được cập nhật hằng ngày của mình. Thấy tôi vừa hiểu biết rộng trò chuyện, vừa ngoan ngoãn lễ phép rót trả, bố của Đăng rất hài lòng.

Người cũ của bạn trai trổ tài nấu nướng 'dằn mặt' ngày ra mắt, tôi chỉ ngồi uống trà vẫn khiến mẹ chồng tương lai gật gù khen ngợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, nghe tôi trò chuyện vừa vui tính vừa nhiều thông tin hấp dẫn nên cả nhà vô thức dõi theo rồi gật gù tán thưởng. Không chỉ Đăng tỏ vẻ tự hào về bạn gái, mà mẹ của Đăng còn kéo tôi đi giới thiệu với họ hàng, cứ nói tôi là con dâu tương lai của bà. Tôi khéo léo hỏi bác gái có cần tôi vào bếp không, bác ấy bảo không cần, trong bếp đã có người rồi, tôi ở đây tiếp chuyện với mọi người là được.

Sau khi tôi cùng Đăng ra cổng thì người yêu cũ của anh cũng lẽo đẽo theo sau. Cô ta mặt dày tới mức cười cợt hỏi tôi: “Vợ tương lai của anh Đăng mà đến cả nấu nướng, rửa bát cũng không làm được. Anh Đăng thấy vậy mà cũng ưng sao?”.

Tôi không ngờ trên đời lại có kiểu phụ nữ vứt hết liêm sĩ để giành bạn trai của người khác thế này. Nhưng chưa gì thì Đăng đã nói lại:

“Ưng hay không là việc của anh, anh thích là được. Huống hồ, vợ tương lai của anh không giỏi nấu nướng nhưng lại học cao hiểu rộng khiến gia đình, họ hàng của anh ai nấy đều khen ngợi. Anh còn phải nhanh chóng rước cô vợ này về nữa là!”.

Thấy Đăng nói chuyện có phần gay gắt, nên cô ả tái mặt quay về nhà. Tôi lắc đầu bất lực, cũng may bạn trai của tôi chỉ có một cô người yêu cũ thế này, chứ có nhiều hơn thì đúng là mệt. Lại nói, phụ nữ nhất định phải biết ưu điểm của mình ở đâu thì mới có thể thắng những người phụ nữ khác.

Định vứt bỏ túi nilon rách bị chuột gặm dưới gầm tủ, tôi bàng hoàng phát hiện "kho báu" mà chồng giấu kín bấy lâu

Định vứt bỏ túi nilon rách bị chuột gặm dưới gầm tủ, tôi bàng hoàng phát hiện "kho báu" mà chồng giấu kín bấy lâu

Đến một ngày, tôi dọn lại nhà kho sau nhà. Trong đó có một cái tủ gỗ đã cũ, tôi mở ra để sắp xếp lại, xem có gì cũ quá thì vứt đi, không để chật chội trong nhà. Chẳng ngờ được, tôi nhìn thấy một túi nilo cũ rách bị chuột gián cắn xé.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp tiền bạc 'rơi xuống đầu', sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp tiền bạc 'rơi xuống đầu', sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Xe ô tô mất kiểm soát lao xuống nước, tài xế tử vong, 2 người khác may mắn thoát nạn

Xe ô tô mất kiểm soát lao xuống nước, tài xế tử vong, 2 người khác may mắn thoát nạn

Video 1 giờ 23 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp sau được Ngọc Hoàng 'sủng ái', tài lộc vượng phát không ngừng, tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp sau được Ngọc Hoàng 'sủng ái', tài lộc vượng phát không ngừng, tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Bạch Lộc trở thành tâm điểm với phản ứng hài hước trên thảm đỏ

Bạch Lộc trở thành tâm điểm với phản ứng hài hước trên thảm đỏ

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Tá hỏa bé trai 15 tuổi cấp cứu vì chiếc chày 18cm mắc kẹt ở hậu môn

Tá hỏa bé trai 15 tuổi cấp cứu vì chiếc chày 18cm mắc kẹt ở hậu môn

Sức khỏe 1 giờ 52 phút trước
Đúng 6h sáng mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp ước gì có đó, hoan hỷ đón lộc, sớm có tiền tỷ trong tay, may mắn không ngừng

Đúng 6h sáng mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp ước gì có đó, hoan hỷ đón lộc, sớm có tiền tỷ trong tay, may mắn không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Thấy vợ mới đang tắm cho con riêng, tôi vô tình chạm vào vai khiến con run bắn người vì sợ hãi, bí mật dưới lớp áo làm tôi rụng rời tay chân

Thấy vợ mới đang tắm cho con riêng, tôi vô tình chạm vào vai khiến con run bắn người vì sợ hãi, bí mật dưới lớp áo làm tôi rụng rời tay chân

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Cảnh báo: Sốc phản vệ độ 3 sau khi ăn ốc, sản phụ và con sắp sinh nguy kịch

Cảnh báo: Sốc phản vệ độ 3 sau khi ăn ốc, sản phụ và con sắp sinh nguy kịch

Sức khỏe 1 giờ 55 phút trước
Danh tính chồng giả cảnh sát, vợ 'nổ' nhân viên ngân hàng để lừa đảo ở TP.HCM

Danh tính chồng giả cảnh sát, vợ 'nổ' nhân viên ngân hàng để lừa đảo ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Vợ cũ gõ cửa lúc 0 giờ sáng sau một năm ly hôn, tôi choáng váng nhìn bộ dạng của cô ấy dưới ánh đèn hành lang

Vợ cũ gõ cửa lúc 0 giờ sáng sau một năm ly hôn, tôi choáng váng nhìn bộ dạng của cô ấy dưới ánh đèn hành lang

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp chuyển vận đỏ rực, gặp nhiều may mắn, Quý Nhân phù trợ, tiền vào như nước

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp chuyển vận đỏ rực, gặp nhiều may mắn, Quý Nhân phù trợ, tiền vào như nước

Tử vi thứ Tư 11/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Tử vi thứ Tư 11/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Giá vàng hôm nay, ngày 10/3/2026: Biến động mạnh mẽ, vàng SJC tăng lên mức 185,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 10/3/2026: Biến động mạnh mẽ, vàng SJC tăng lên mức 185,5 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thấy vợ mới đang tắm cho con riêng, tôi vô tình chạm vào vai khiến con run bắn người vì sợ hãi, bí mật dưới lớp áo làm tôi rụng rời tay chân

Thấy vợ mới đang tắm cho con riêng, tôi vô tình chạm vào vai khiến con run bắn người vì sợ hãi, bí mật dưới lớp áo làm tôi rụng rời tay chân

Định tạo bất ngờ cho bạn trai bằng chuyến thăm đột xuất, tôi rụng rời khi nghe tiếng cười đùa của phụ nữ phát ra từ phòng ngủ

Định tạo bất ngờ cho bạn trai bằng chuyến thăm đột xuất, tôi rụng rời khi nghe tiếng cười đùa của phụ nữ phát ra từ phòng ngủ

Thấy vợ lén lút xách cơm ra ngoài lúc giữa trưa, tôi âm thầm bám theo rồi chết lặng trước "danh tính" người nhận

Thấy vợ lén lút xách cơm ra ngoài lúc giữa trưa, tôi âm thầm bám theo rồi chết lặng trước "danh tính" người nhận

Màn "phản kháng" đỉnh cao của chàng nhân viên bị ép cưới: Chối từ hôn ước nhưng lại rước được "vợ hiền" theo cách không ai ngờ

Màn "phản kháng" đỉnh cao của chàng nhân viên bị ép cưới: Chối từ hôn ước nhưng lại rước được "vợ hiền" theo cách không ai ngờ

Định vứt bỏ túi nilon rách bị chuột gặm dưới gầm tủ, tôi bàng hoàng phát hiện "kho báu" mà chồng giấu kín bấy lâu

Định vứt bỏ túi nilon rách bị chuột gặm dưới gầm tủ, tôi bàng hoàng phát hiện "kho báu" mà chồng giấu kín bấy lâu

Chồng trăng trối chỉ muốn gặp mẹ, tôi vừa ghé tai nghe trộm đã lập tức vứt khăn tang, rời khỏi đám tang ngay trong đêm

Chồng trăng trối chỉ muốn gặp mẹ, tôi vừa ghé tai nghe trộm đã lập tức vứt khăn tang, rời khỏi đám tang ngay trong đêm