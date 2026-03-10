Cô gái cầu cứu sau khi tiêm filler 'nắn thẳng chân' tại nhà

Sức khỏe 10/03/2026 16:52

Một nữ bệnh nhân 29 tuổi nhập viện vào Khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trong tình trạng hai cẳng chân biến dạng, xuất hiện nhiều khối sưng đỏ nghiêm trọng sau khi tiêm filler làm thẳng chân tại nhà.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 9/3, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Khoa Da liễu và Bỏng của bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị một nữ bệnh nhân 29 tuổi. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hai cẳng chân biến dạng, xuất hiện nhiều khối sưng đỏ nghiêm trọng sau khi tiêm filler nắn thẳng chân tại nhà.

ThS.BS Hoàng Hồng Mạnh, Khoa Da liễu và Bỏng, cho biết rất nhiều người tin rằng tiêm filler có thể “nắn chỉnh” hình dạng chân cong. "Thực tế, việc tiêm filler để làm thẳng chân là hoàn toàn sai về mặt y khoa", BS Mạnh thông tin.

Theo BS Mạnh, filler được thiết kế để bù đắp thể tích mô mềm ở những vùng nhỏ như rãnh nhăn, thái dương hay cằm. Trong khi đó, hình dáng cẳng chân cong hay thẳng chủ yếu do trục xương chày, xương mác và cấu trúc cơ - gân quyết định. Việc tiêm lượng lớn filler vào mô mềm không thể thay đổi trục xương mà còn gây biến dạng, chèn ép mạch máu và dây thần kinh.

Cô gái cầu cứu sau khi tiêm filler 'nắn thẳng chân' tại nhà - Ảnh 1
Hình ảnh tổn thương của người bệnh - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, trong trường hợp bệnh nhân này, việc tiêm filler đã gây hậu quả nhiều khối sưng đỏ, chân biến dạng, phải mất nhiều thời gian các tổn thương này mới liền sẹo và mờ dần.

"Nguy hiểm ở chỗ, cẳng chân là vùng giải phẫu phức tạp với hệ thống mạch máu và thần kinh quan trọng như động mạch chày trước, chày sau và hệ thần kinh ngoại vi. Việc đưa một lượng lớn chất làm đầy vào khu vực này có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm", BS Mạnh cảnh báo.

 

Tắc mạch và chèn ép khoang: Filler có thể đi vào lòng mạch hoặc gây áp lực lên mô xung quanh, làm gián đoạn tưới máu, dẫn tới thiếu máu cục bộ và hoại tử da, mô mềm.

Viêm cân cơ hoại tử: Đây là một cấp cứu ngoại khoa nghiêm trọng. Nếu không được điều trị kịp thời bằng kháng sinh mạnh và can thiệp phẫu thuật, người bệnh có nguy cơ hoại tử diện rộng, thậm chí phải cắt cụt chi để bảo toàn tính mạng.

BS Mạnh khuyến cáo, tiêm filler không phải là thủ thuật đơn giản có thể thực hiện tại nhà. Bởi môi trường sinh hoạt thông thường luôn tồn tại nhiều vi khuẩn như tụ cầu vàng (kể cả chủng kháng thuốc MRSA), liên cầu nhóm A hay các vi khuẩn kỵ khí.

Nếu tiêm trong điều kiện không vô khuẩn, các vi khuẩn này có thể xâm nhập sâu vào cơ thể, gây áp xe, viêm mô bào lan tỏa, thậm chí nhiễm trùng huyết. Ngoài ra, nguy cơ sốc phản vệ cũng rất đáng lo ngại.

“Với những người có tiền sử dị ứng, việc tiêm filler tại nhà mà không có thuốc chống sốc, thiết bị cấp cứu và đội ngũ hồi sức là cực kỳ nguy hiểm. Phản vệ có thể gây ngừng tuần hoàn chỉ trong vài phút, trước khi kịp đưa bệnh nhân đến bệnh viện”, Ths Mạnh cảnh báo.

Hơn nữa, đây là một thủ thuật xâm lấn cần được thực hiện tại cơ sở y tế được cấp phép, bảo đảm điều kiện vô khuẩn và có bác sĩ chuyên môn thực hiện. Tuyệt đối không tự tiêm filler, tiêm tại các spa không được cấp phép làm tăng nhiều nguy cơ rủi ro cho sức khỏe.

Bé gái 3 tuổi sốt 4 ngày liền, đến viện thì không thể cứu

Bé gái 3 tuổi sốt 4 ngày liền, đến viện thì không thể cứu

Ngày 8/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận một bệnh nhi hơn 3 tuổi nhập viện trong tình trạng rất nặng sau nhiều ngày sốt liên tục tại nhà.

