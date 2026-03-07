Đốt than xông cảm trong phòng kín, người phụ nữ hôn mê, phải nhập viện cấp cứu

Sức khỏe 07/03/2026 10:38

Ngày 6/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc (Thanh Hóa), các bác sĩ của bệnh viện đã kịp thời cấp cứu thành công một trường hợp bị ngộ độc khí CO (carbon monoxide) do đốt than kèm các loại lá trong phòng kín.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc của bệnh viện tiếp nhận nữ bệnh nhân (49 tuổi, trú tại xã Hậu Lộc) nhập viện trong tình trạng hôn mê, gọi hỏi không đáp ứng, tím tái toàn thân, nôn nhiều, có dấu hiệu suy hô hấp, SpO2 giảm và giảm ý thức.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị ngộ độc khí CO kèm rối loạn chuyển hóa nước - điện giải. Sau khi được điều trị tích cực theo phác đồ, hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Đốt than xông cảm trong phòng kín, người phụ nữ hôn mê, phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Người phụ nữ ngộ độc khí CO được cấp cứu kịp thời đã qua cơn nguy kịch - Ảnh: Báo Dân trí

Theo người nhà, trước đó bệnh nhân bị cảm cúm và đã đốt than cùng các loại lá để xông trong phòng kín.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khí CO là loại khí không màu, không mùi, rất khó nhận biết nhưng cực kỳ nguy hiểm. Khi hít phải, khí này làm giảm khả năng vận chuyển oxy đến não và các cơ quan quan trọng, có thể gây hôn mê, tổn thương não không hồi phục, thậm chí tử vong.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không xông than trong phòng kín, không đốt củi hoặc than trong không gian không thông thoáng.

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