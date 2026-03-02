NÓNG: Cứu gái 2 tháng tuổi mắc bệnh hiếm trong y văn thế giới

Sức khỏe 02/03/2026 14:35

Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) vừa điều trị thành công cho bé gái 2 tháng tuổi mắc u tuyến ức gây tràn dịch dưỡng chấp, một bệnh lý cực hiếm, y văn thế giới chỉ ghi nhận rất ít trường hợp.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 28/2, BS.CK II Nguyễn Hoàng Phong, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa điều trị thành công, cứu sống bé gái 2 tháng tuổi mắc u tuyến ức gây tràn dịch dưỡng trấp - bệnh lý hiếm gặp trong y văn thế giới. 

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhi chào đời hoàn toàn bình thường, nhưng khi mới 6 ngày tuổi đã xuất hiện triệu chứng thở mệt, tím tái. Bé được đưa vào bệnh viện tuyến dưới, được đặt nội khí quản cấp cứu do suy hô hấp nặng. Chỉ trong hai tuần, bệnh nhi phải nhập viện hai lần với chẩn đoán viêm phổi, tràn dịch màng phổi.

Sau khi xuất viện, tình trạng khó thở tiếp tục tái diễn và ngày càng nặng hơn, gia đình quyết định đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2. Tại Khoa Hô hấp 1, bệnh nhi được chỉ định chụp X-quang ngực, siêu âm và CT Scan phổi. Kết quả cho thấy tràn dịch màng phổi trái lượng nhiều, song các chỉ số nhiễm trùng đều âm tính, dấu hiệu khiến các bác sĩ loại trừ chẩn đoán viêm phổi thông thường.

Ngoài ra, kết quả chọc dò dịch màng phổi sau đó xác nhận đây là tràn dịch dưỡng trấp (chylothorax) - tình trạng rò rỉ bạch huyết bất thường vào khoang màng phổi, vốn rất hiếm gặp ở trẻ nhỏ. Bệnh nhi được nuôi ăn bằng đường tĩnh mạch, hỗ trợ dinh dưỡng đặc biệt và truyền Octreotide (thuốc đặc hiệu điều trị tràn dịch dưỡng trấp). Tuy nhiên, sau 14 ngày điều trị nội khoa tích cực, tình trạng bé vẫn không cải thiện.

NÓNG: Cứu gái 2 tháng tuổi mắc bệnh hiếm trong y văn thế giới - Ảnh 1
Sau phẫu thuật, bệnh nhi hồi phục tốt và được xuất viện - Ảnh: báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trước diễn tiến bất thường, các bác sĩ chỉ định chụp MRI ngực để khảo sát hệ thống bạch huyết. Hội chẩn cùng chuyên gia chẩn đoán hình ảnh, ê-kíp phát hiện một khối u tuyến ức đang chèn ép vào ống bạch huyết, nguyên nhân gây ra tình trạng tràn dịch kéo dài khiến điều trị nội khoa không có hiệu quả.

Hội đồng liên chuyên khoa gồm Khoa Hô hấp 1, Khoa Hồi sức tích cực Phẫu thuật Tim mạch Lồng ngực, Khoa Dinh dưỡng và Khoa Chẩn đoán hình ảnh đã thống nhất chỉ định phẫu thuật cắt bỏ u tuyến ức.

"Ca mổ khá khó khăn nhưng đã được ê-kíp thực hiện thành công. Sau phẫu thuật, lượng dịch màng phổi giảm rõ rệt, bệnh nhi tự thở tốt, dần bình phục và có thể xuất viện", bác sĩ Phong cho biết.

Theo các chuyên gia, tràn dịch dưỡng trấp do u tuyến ức ở trẻ sơ sinh có thể điều trị khỏi hoàn toàn, nhưng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa và năng lực chẩn đoán chuyên sâu. 

