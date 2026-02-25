Danh tính cô gái trẻ phải mổ cấp cứu vì nuốt phải tăm tre khi xỉa răng

Sức khỏe 25/02/2026 15:52

Ngày 27/1, Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa TP Vinh – Cơ sở 1) cho biết, vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ 35 tuổi nhập viện trong tình trạng đau hố chậu phải, kèm sốt. Khai thác bệnh sử, người bệnh cho biết trước đó đã vô tình nuốt phải tăm tre khi xỉa răng.

Theo thông tin từ VTV News, bệnh nhân S.T.C. (26 tuổi, trú tại xã Tiên Yên, tỉnh Tuyên Quang) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, tăng dần, kèm buồn nôn.

Khai thác bệnh sử cho thấy trước đó bệnh nhân đi ăn cỗ cưới, trong bữa tiệc có các món thịt xiên bằng que tăm. Do ăn uống vội vàng, bệnh nhân đã vô tình nuốt phải tăm mà không hay biết.

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang (Tuyên Quang), kết quả chụp CT ổ bụng ghi nhận dị vật tăng tỷ trọng tại đại tràng lên, kích thước khoảng 24 x 2,5 mm, nghi đã xuyên thành ruột, kèm thâm nhiễm mỡ xung quanh - dấu hiệu cảnh báo nguy cơ thủng ruột và viêm phúc mạc. Ngoài ra, trong lòng ruột non còn có thêm một dị vật khác dài khoảng 48 mm. Tổng cộng, có 3 dị vật sắc nhọn trong đường tiêu hóa.

Danh tính cô gái trẻ phải mổ cấp cứu vì nuốt phải tăm tre khi xỉa răng - Ảnh 1
Nuốt 3 cây tăm, nữ bệnh nhân phải mổ cấp cứu

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, trước nguy cơ biến chứng nặng nề, bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu ngay trong đêm. Ekip phẫu thuật đã lấy thành công các dị vật, xử trí tổn thương đại tràng và làm sạch ổ bụng. Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn định và tiếp tục được theo dõi.

Các bác sĩ cảnh báo, tai nạn nuốt tăm không hiếm gặp trong dịp Tết, khi việc ăn uống vội vàng, vừa ăn vừa nói chuyện hoặc thói quen ngậm tăm làm tăng nguy cơ nuốt phải. Tăm tre nhỏ, cứng, khó phát hiện trên X-quang thông thường nhưng có thể gây tổn thương nghiêm trọng đường tiêu hóa.

Nam thanh niên 28 tuổi đột quỵ sau giấc ngủ bất thường

Ngày 23/2, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Chí Cường - Chủ tịch Hội Can thiệp Thần kinh TPHCM cho biết, ông vừa cấp cứu nam bệnh nhân 28 tuổi được ghi nhận đột quỵ não.

