Chàng trai 21 tuổi hiến tạng sau chết não, hồi sinh 4 cuộc đời

Sức khỏe 23/02/2026 15:19

Ngày 23/2, Bệnh viện Việt Đức thông tin về 4 ca ghép tạng đặc biệt được thực hiện hôm mùng 6 Tết (ngày 22/2).

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trong không khí Tết còn đọng lại, khi nhiều gia đình sum vầy bên mâm cơm đầu năm, ở phòng mổ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ánh đèn phẫu thuật vẫn sáng xuyên đêm. Những ê kíp bác sĩ, điều dưỡng căng mình chạy đua với thời gian để giữ lấy từng nhịp tim, từng hơi thở.

Bốn ca ghép, một ca ghép tim, một gan và hai thận được thực hiện liên tiếp từ nguồn tạng của một chàng trai 21 tuổi quê Hưng Yên, để lại món quà vô giá cho bốn cuộc đời khác.

Theo các bác sĩ, mỗi ca ghép tạng là chuỗi giờ phút căng thẳng đến nghẹt thở, đòi hỏi sự phối hợp chính xác tuyệt đối giữa nhiều chuyên khoa.

Dù là ngày thường hay Tết Nguyên đán, kỷ luật phòng mổ vẫn nghiêm ngặt, từng thao tác được tính bằng giây. Thành công của các ca ghép không chỉ là kỳ tích y khoa, mà còn là điểm chạm của lòng nhân ái và sự tận tâm.

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Các bác sĩ thực hiện các ca ghép tạng trong ngày mùng 6 Tết, cứu 4 người bệnh

Theo thông tin từ báo Dân trí, người nhận tim là bệnh nhân nam 18 tuổi, suy tim toàn bộ nặng với EF chỉ 17%. Bệnh nhân được theo dõi viêm cơ tim, bệnh cơ tim giãn, rối loạn nhịp tim nặng (block 3 bó), từng phải đặt máy tạo nhịp tạm thời và hỗ trợ tuần hoàn bằng ECMO.

Sau một ngày ghép tim, bệnh nhân đang được hồi sức tích cực. Các chỉ số huyết động tiến triển ổn định, tiếp tục duy trì ECMO hỗ trợ và thở máy. Các bác sĩ kỳ vọng trong vài ngày tới, khi tình trạng cải thiện, bệnh nhân sẽ được cai dần và rút các thiết bị hỗ trợ, mở ra hành trình hồi phục phía trước.

 

Ca ghép gan được thực hiện cho bệnh nhân nam 48 tuổi, mắc xơ gan trên nền viêm gan B, phát hiện bệnh đã ba năm nhưng chưa điều trị. Hiện bệnh nhân đang ở ngày đầu sau ghép, được chăm sóc và theo dõi sát tại Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa. Các chỉ số ban đầu cho thấy diễn tiến ổn định, gan ghép bắt đầu hoạt động.

Nguồn tạng quý giá cũng mang lại hy vọng cho hai bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối.

Bệnh nhân nam 23 tuổi có tiền sử gia đình nặng nề khi mẹ bị suy thận do viêm cầu thận mạn, phải lọc máu chu kỳ suốt 14 năm.

Bản thân anh được phát hiện viêm cầu thận mạn từ năm 10 tuổi, điều trị bảo tồn kéo dài nhưng đến tháng 6-2024 bệnh tiến triển suy thận mạn giai đoạn V, buộc phải lọc máu chu kỳ. Ngày đầu sau ghép, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở, SpO₂ đạt 100%, tình trạng ổn định và đang chờ đánh giá thêm các xét nghiệm máu.

Bệnh nhân nam 27 tuổi được phát hiện suy thận mạn giai đoạn cuối từ tháng 2-2025, phải lọc máu ba buổi mỗi tuần. Sau ghép thận, sức khỏe ổn định, tỉnh táo, tự thở, SpO₂ 100%. Dự kiến bệnh nhân sẽ được chuyển về Trung tâm ghép tạng để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Bốn ca ghép thành công không chỉ cứu sống bốn bệnh nhân, mà còn thắp lên niềm tin về sự sống về những giá trị nhân văn của nghĩa cử "cho đi là còn mãi".

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