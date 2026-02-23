Chàng trai 21 tuổi hiến tạng sau chết não, hồi sinh 4 cuộc đời

Sức khỏe 23/02/2026 15:19

Ngày 23/2, Bệnh viện Việt Đức thông tin về 4 ca ghép tạng đặc biệt được thực hiện hôm mùng 6 Tết (ngày 22/2).

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trong không khí Tết còn đọng lại, khi nhiều gia đình sum vầy bên mâm cơm đầu năm, ở phòng mổ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ánh đèn phẫu thuật vẫn sáng xuyên đêm. Những ê kíp bác sĩ, điều dưỡng căng mình chạy đua với thời gian để giữ lấy từng nhịp tim, từng hơi thở.

Bốn ca ghép, một ca ghép tim, một gan và hai thận được thực hiện liên tiếp từ nguồn tạng của một chàng trai 21 tuổi quê Hưng Yên, để lại món quà vô giá cho bốn cuộc đời khác.

Theo các bác sĩ, mỗi ca ghép tạng là chuỗi giờ phút căng thẳng đến nghẹt thở, đòi hỏi sự phối hợp chính xác tuyệt đối giữa nhiều chuyên khoa.

Dù là ngày thường hay Tết Nguyên đán, kỷ luật phòng mổ vẫn nghiêm ngặt, từng thao tác được tính bằng giây. Thành công của các ca ghép không chỉ là kỳ tích y khoa, mà còn là điểm chạm của lòng nhân ái và sự tận tâm.

Chàng trai 21 tuổi hiến tạng sau chết não, hồi sinh 4 cuộc đời - Ảnh 1
Các bác sĩ thực hiện các ca ghép tạng trong ngày mùng 6 Tết, cứu 4 người bệnh

Theo thông tin từ báo Dân trí, người nhận tim là bệnh nhân nam 18 tuổi, suy tim toàn bộ nặng với EF chỉ 17%. Bệnh nhân được theo dõi viêm cơ tim, bệnh cơ tim giãn, rối loạn nhịp tim nặng (block 3 bó), từng phải đặt máy tạo nhịp tạm thời và hỗ trợ tuần hoàn bằng ECMO.

Sau một ngày ghép tim, bệnh nhân đang được hồi sức tích cực. Các chỉ số huyết động tiến triển ổn định, tiếp tục duy trì ECMO hỗ trợ và thở máy. Các bác sĩ kỳ vọng trong vài ngày tới, khi tình trạng cải thiện, bệnh nhân sẽ được cai dần và rút các thiết bị hỗ trợ, mở ra hành trình hồi phục phía trước.

 

Ca ghép gan được thực hiện cho bệnh nhân nam 48 tuổi, mắc xơ gan trên nền viêm gan B, phát hiện bệnh đã ba năm nhưng chưa điều trị. Hiện bệnh nhân đang ở ngày đầu sau ghép, được chăm sóc và theo dõi sát tại Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa. Các chỉ số ban đầu cho thấy diễn tiến ổn định, gan ghép bắt đầu hoạt động.

Nguồn tạng quý giá cũng mang lại hy vọng cho hai bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối.

Bệnh nhân nam 23 tuổi có tiền sử gia đình nặng nề khi mẹ bị suy thận do viêm cầu thận mạn, phải lọc máu chu kỳ suốt 14 năm.

Bản thân anh được phát hiện viêm cầu thận mạn từ năm 10 tuổi, điều trị bảo tồn kéo dài nhưng đến tháng 6-2024 bệnh tiến triển suy thận mạn giai đoạn V, buộc phải lọc máu chu kỳ. Ngày đầu sau ghép, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở, SpO₂ đạt 100%, tình trạng ổn định và đang chờ đánh giá thêm các xét nghiệm máu.

Bệnh nhân nam 27 tuổi được phát hiện suy thận mạn giai đoạn cuối từ tháng 2-2025, phải lọc máu ba buổi mỗi tuần. Sau ghép thận, sức khỏe ổn định, tỉnh táo, tự thở, SpO₂ 100%. Dự kiến bệnh nhân sẽ được chuyển về Trung tâm ghép tạng để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Bốn ca ghép thành công không chỉ cứu sống bốn bệnh nhân, mà còn thắp lên niềm tin về sự sống về những giá trị nhân văn của nghĩa cử "cho đi là còn mãi".

Đột quỵ ngày mùng 1 Tết nhưng không đi viện vì sợ xui

Đột quỵ ngày mùng 1 Tết nhưng không đi viện vì sợ xui

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM), cho biết mỗi dịp Tết, khoa vẫn tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng nặng do chậm trễ thăm khám. Một trong những nguyên nhân là tâm lý e ngại đi bệnh viện đầu năm vì cho rằng đó là điều “xui xẻo”, “không may mắn”.

Xem thêm
Từ khóa:   hiến tạng tin moi chết não

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Đúng hôm nay, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tử vi thứ Ba 24/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Ba 24/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đột quỵ ngày mùng 1 Tết nhưng không đi viện vì sợ xui

Đột quỵ ngày mùng 1 Tết nhưng không đi viện vì sợ xui

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc với thực phẩm ủ chua, lên men

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc với thực phẩm ủ chua, lên men

Mẹ làm rơi điện thoại trúng đầu, em bé 2 tháng tuổi bị chấn thương sọ não

Mẹ làm rơi điện thoại trúng đầu, em bé 2 tháng tuổi bị chấn thương sọ não

NÓNG: Ấn Độ ghi nhận ca tử vong đầu tiên do virus Nipah, tình hình ở Việt Nam ra sao?

NÓNG: Ấn Độ ghi nhận ca tử vong đầu tiên do virus Nipah, tình hình ở Việt Nam ra sao?

Bé 3 tuổi nhiễm giang mai, gia đình không hay biết

Bé 3 tuổi nhiễm giang mai, gia đình không hay biết

Ăn cá mú đỏ, 4 người cùng nhà ở bị ngộ độc nặng: Các nạn nhân nôn ói, tụt huyết áp và nhịp tim chậm

Ăn cá mú đỏ, 4 người cùng nhà ở bị ngộ độc nặng: Các nạn nhân nôn ói, tụt huyết áp và nhịp tim chậm