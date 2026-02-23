Giá vàng hôm nay, ngày 23/2/2026: Đồng loạt tăng mạnh, vàng SJC vượt 182 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 23/2/2026 giá vàng thế giới tăng vọt trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại căng thẳng thuế quan giữa Mỹ và các nước; đồng USD suy yếu… Trong nước, giá vàng SJC cũng tăng mạnh mẽ, vượt mốc 182 triệu đồng/lượng.

Theo báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC mỗi lượng 3,6 triệu đồng, mua vào 181,6 triệu đồng, bán ra 184,6 triệu đồng. ACB tăng mỗi lượng vàng miếng 2 triệu đồng, mua vào 182 triệu đồng, bán ra 184,6 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tiếp tục tăng thêm giá mua mỗi lượng vàng miếng SJC 500.000 đồng, lên 181 triệu đồng, trong khi giá bán ra giữ nguyên ở mức 183 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 3,6 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 181,1 triệu đồng, bán ra 184,1 triệu đồng… Hiện nay, chênh lệch giữa giá mua và bán vàng trong nước duy trì ở mức 3 triệu đồng mỗi lượng. Vào những năm trước đây, giá mua - bán vàng trong nước thường chênh lệch cao trước và trong ngày ngày vía Thần tài khi nhu cầu người mua tăng lên. Đây là yếu tố rủi ro đối với người mua vàng bởi phải chịu lỗ ngay một khoản lớn.

Giá vàng trong nước tăng mạnh. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo báo Người Lao Động, lúc 7 giờ 45 phút ngày 23/2 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.145 USD/ounce, tăng khoảng 37 USD/ounce so với cuối tuần qua.

Giá vàng tăng vọt trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại căng thẳng thuế quan giữa Mỹ và các nước. Đồng USD suy yếu cũng hỗ trợ giá vàng tiếp tục tăng. Chỉ số đồng USD (DXY Index) hiện được giao dịch ở mức 97,4 điểm, giảm 0,41% so với phiên trước.

Tuần qua, giá vàng thế giới có cú bứt phá khi tăng mạnh mẽ, vượt khỏi vùng 5.000 USD/ounce. Hiện nay, giá vàng ở mức cao nhất trong khoảng 1 tháng qua.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng giá vàng đã chạm đáy kể từ đợt bán tháo cuối tháng 1-2026 và đang phục hồi. Nếu căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, giá vàng sẽ tiếp tục tăng.

Tương tự, ông John Weyer, giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, nói với Kitco rằng diễn biến giá vàng sau phán quyết về thuế quan của Tòa án Tối cao Mỹ cho thấy kim loại quý này vẫn còn nhiều động lực tăng giá. Mỗi khi giá vàng đi xuống, lực cầu bắt đáy mạnh mẽ giúp tăng trở lại.

Giá vàng hôm nay, ngày 21/2/2026: Vàng thế giới tăng mạnh, miếng SJC tăng sốc 2 triệu đồng/lượng Hôm nay, ngày 21/2/2026, thị trường thế giới tăng rất mạnh khi các nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro bởi tình hình địa chính trị ở Trung Đông, đẩy thị trường trong nước lên cao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-vang-hom-nay-ngay-2322026-ong-loat-tang-manh-vang-sjc-vuot-182-trieu-ongluong-753528.html