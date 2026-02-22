Người dân phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) vừa phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi dưới hồ điều hòa.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 22/2, lãnh đạo phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đang phát động kêu gọi hỗ trợ gia đình có bé gái không may tử vong dưới hồ nước trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 14h ngày 21/2 (mùng 5 Tết), người dân phát hiện thi thể một bé gái tại khu vực hồ Bảy Mẫu, phường Thành Sen nên trình báo cơ quan chức năng.

Khu vực phát hiện thi thể bé gái - Ảnh: Nơi phát hiện thi thể bé gái

Theo thông tin từ báo Dân trí, Công an phường Thành Sen sau đó xác định nạn nhân là cháu T.A.T. (SN 2018, trú tại tổ dân phố 3 - Nam Hà, phường Thành Sen).

Theo đại diện chính quyền, gia đình bé gái thuộc diện hộ nghèo, bố tàn tật, mẹ có vấn đề về tâm lý. Vài ngày trước, bé gái mất liên lạc, người thân đi tìm kiếm nhiều nơi song không có kết quả.

NÓNG: Công an vào cuộc vụ xô xát do giành ghế ngồi ở quán cà phê trong ngày Tết Ngày 22/2, Công an phường Ea Kao (Đắk Lắk) thông tin, đơn vị đang xác minh vụ cãi vã, đánh nhau tại quán cà phê trên địa bàn do giành ghế ngồi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phep-mau-khong-xay-ra-phat-hien-thi-the-be-gai-8-tuoi-duoi-ho-nuoc-753484.html