Phép màu không xảy ra, phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi dưới hồ nước

Đời sống 22/02/2026 14:51

Người dân phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) vừa phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi dưới hồ điều hòa.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 22/2, lãnh đạo phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đang phát động kêu gọi hỗ trợ gia đình có bé gái không may tử vong dưới hồ nước trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 14h ngày 21/2 (mùng 5 Tết), người dân phát hiện thi thể một bé gái tại khu vực hồ Bảy Mẫu, phường Thành Sen nên trình báo cơ quan chức năng.

Phép màu không xảy ra, phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi dưới hồ nước - Ảnh 1
Khu vực phát hiện thi thể bé gái - Ảnh: Nơi phát hiện thi thể bé gái

Theo thông tin từ báo Dân trí, Công an phường Thành Sen sau đó xác định nạn nhân là cháu T.A.T. (SN 2018, trú tại tổ dân phố 3 - Nam Hà, phường Thành Sen).

Theo đại diện chính quyền, gia đình bé gái thuộc diện hộ nghèo, bố tàn tật, mẹ có vấn đề về tâm lý. Vài ngày trước, bé gái mất liên lạc, người thân đi tìm kiếm nhiều nơi song không có kết quả.

NÓNG: Công an vào cuộc vụ xô xát do giành ghế ngồi ở quán cà phê trong ngày Tết

Ngày 22/2, Công an phường Ea Kao (Đắk Lắk) thông tin, đơn vị đang xác minh vụ cãi vã, đánh nhau tại quán cà phê trên địa bàn do giành ghế ngồi.

Kể từ ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Đúng 17h45 sáng ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, Thần Tài nhắm trúng, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

TP.HCM tổ chức cầu siêu nạn nhân Covid-19 ở công viên số 1 Lý Thái Tổ

3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt sau ngày 23/2/2026

Sau đêm nay, 3 con giáp 'số hưởng' nên công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể

TIN MỚI: Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2026

Vận đỏ như son kể đúng ngày 23/2/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Phép màu không xảy ra, phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi dưới hồ nước

NÓNG: Công an vào cuộc vụ xô xát do giành ghế ngồi ở quán cà phê trong ngày Tết

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 22/2/2026, 3 con giáp trở thành đại gia tiền tỷ, chính thức hết khổ, giàu sang khó cưỡng, Đại Phú Đại Quý

Tử vi thứ Hai 23/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TP.HCM tổ chức cầu siêu nạn nhân Covid-19 ở công viên số 1 Lý Thái Tổ

TIN MỚI: Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2026

NÓNG: Công an vào cuộc vụ xô xát do giành ghế ngồi ở quán cà phê trong ngày Tết

Giá vàng tiếp tục tăng mạnh ngày 22/2, vàng mini được tìm mua ráo riết

Cháy tàu du lịch ngủ đêm ở Cát Bà, giải cứu 32 người đang mắc kẹt

Cháy lớn quán cà phê nổi tiếng ở TP.HCM, lửa đỏ rực cả khu dân cư, cột khói bốc cao hàng chục mét

