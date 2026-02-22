Giá vàng tiếp tục tăng mạnh ngày 22/2, vàng mini được tìm mua ráo riết

Đời sống 22/02/2026 13:47

Trong bối cảnh thị trường vàng bước vào cao điểm ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), nhu cầu mua vàng bắt đầu tăng mạnh. Giữa lúc vàng khan hiếm và giá vàng liên tục tăng cao,  xu hướng chuyển sang tích luỹ vàng mini lên ngôi.

Vàng thế giới hồi phục, kéo theo giá vàng trong nước tăng trở lại. Đóng cửa phiên giao dịch tuần, giá vàng thế giới niêm yết ở ngưỡng 5.105,9 USD USD/ounce, tăng 64,7 USD so với một tuần trước.

Trong nước, phiên ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết), giá vàng tiếp tục hồi phục. So với giá ngày 8/2 (vào khoảng 176-177 triệu đồng/lượng), xuyên suốt kỳ nghỉ Tết vàng trong nước tăng gần 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC mua vào tăng lên 178 triệu đồng/lượng, bán ra 181 triệu đồng/lượng. Chênh lệch 2 chiều mua bán là khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn cũng tăng, hiện được niêm yết tại ngưỡng 178-181 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với một tuần trước. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tiếp tục tăng mạnh ngày 22/2, vàng mini được tìm mua ráo riết - Ảnh 1
Vàng mini được điêu khắc hình ngựa

Đáng chú ý, trong bối cảnh thị trường vàng bước vào cao điểm ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), nhu cầu mua vàng bắt đầu tăng mạnh. Giữa lúc vàng khan hiếm và giá vàng liên tục tăng cao,  xu hướng chuyển sang tích luỹ vàng mini lên ngôi.

Cụ thể, những năm trước, vàng nửa chỉ hay 1 chỉ là đơn vị tiêu chuẩn, thì nay các nhà bán lẻ đã và đang đa dạng hóa danh mục sản phẩm theo hướng hạ trọng lượng sản phẩm vàng xuống còn 0,05-0,1 chỉ, từ đó khách hàng có thể dễ tiếp cận hơn.

Một số sản phẩm được các thương hiệu vàng lớn bày bán hiện nay có thể kể đến có trọng lượng 0,1 chỉ vàng 999,9, đồng vàng 0,1 chỉ… thậm chí có đơn vị còn tung sản phẩm Tết  với trọng lượng chỉ 0,05 chỉ tại một số doanh nghiệp với giá bán khoảng từ hơn 1 triệu đồng/sản phẩm.

Với dòng sản phẩm này, các nhà vàng được biết đánh vào tâm lý khách hàng là người trẻ, gen Z mua vàng để “lấy vía” may mắn hoặc có thể tích luỹ. Theo đó, bên cạnh các hình thức truyền thống như nhẫn (0,1 chỉ), đồng vàng, nhiều hình thức khác như bánh chưng tết, hình ngựa vàng… cũng được điêu khắc để thu hút người mua.

 

Các sản phẩm này ghi nhận lượng tìm hiểu lớn. Các bài đăng tải của thương hiệu vàng trên fanpage thu hút hàng chục ngàn lượt thích, bình luận và hỏi mua.

Cháy tàu du lịch ngủ đêm ở Cát Bà, giải cứu 32 người đang mắc kẹt

Cháy tàu du lịch ngủ đêm ở Cát Bà, giải cứu 32 người đang mắc kẹt

Ngày 22/2, thông tin từ công an TP Hải Phòng và Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP, cho biết lực lượng chức năng đã phối hợp dập tắt đám cháy trên một tàu du lịch ngủ đêm tại đặc khu Cát Hải, cứu nạn toàn bộ 32 người trên tàu.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng ngày vía Thần Tài tin moi

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Kể từ ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng 17h45 sáng ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, Thần Tài nhắm trúng, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Đúng 17h45 sáng ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, Thần Tài nhắm trúng, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
TP.HCM tổ chức cầu siêu nạn nhân Covid-19 ở công viên số 1 Lý Thái Tổ

TP.HCM tổ chức cầu siêu nạn nhân Covid-19 ở công viên số 1 Lý Thái Tổ

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt sau ngày 23/2/2026

3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt sau ngày 23/2/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp 'số hưởng' nên công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể

Sau đêm nay, 3 con giáp 'số hưởng' nên công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
TIN MỚI: Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2026

TIN MỚI: Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2026

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Vận đỏ như son kể đúng ngày 23/2/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Vận đỏ như son kể đúng ngày 23/2/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Phép màu không xảy ra, phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi dưới hồ nước

Phép màu không xảy ra, phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi dưới hồ nước

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
NÓNG: Công an vào cuộc vụ xô xát do giành ghế ngồi ở quán cà phê trong ngày Tết

NÓNG: Công an vào cuộc vụ xô xát do giành ghế ngồi ở quán cà phê trong ngày Tết

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 22/2/2026, 3 con giáp trở thành đại gia tiền tỷ, chính thức hết khổ, giàu sang khó cưỡng, Đại Phú Đại Quý

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 22/2/2026, 3 con giáp trở thành đại gia tiền tỷ, chính thức hết khổ, giàu sang khó cưỡng, Đại Phú Đại Quý

Tử vi thứ Hai 23/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 23/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM tổ chức cầu siêu nạn nhân Covid-19 ở công viên số 1 Lý Thái Tổ

TP.HCM tổ chức cầu siêu nạn nhân Covid-19 ở công viên số 1 Lý Thái Tổ

TIN MỚI: Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2026

TIN MỚI: Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2026

Phép màu không xảy ra, phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi dưới hồ nước

Phép màu không xảy ra, phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi dưới hồ nước

NÓNG: Công an vào cuộc vụ xô xát do giành ghế ngồi ở quán cà phê trong ngày Tết

NÓNG: Công an vào cuộc vụ xô xát do giành ghế ngồi ở quán cà phê trong ngày Tết

Cháy tàu du lịch ngủ đêm ở Cát Bà, giải cứu 32 người đang mắc kẹt

Cháy tàu du lịch ngủ đêm ở Cát Bà, giải cứu 32 người đang mắc kẹt

Cháy lớn quán cà phê nổi tiếng ở TP.HCM, lửa đỏ rực cả khu dân cư, cột khói bốc cao hàng chục mét

Cháy lớn quán cà phê nổi tiếng ở TP.HCM, lửa đỏ rực cả khu dân cư, cột khói bốc cao hàng chục mét