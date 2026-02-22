Giá vàng tiếp tục tăng mạnh ngày 22/2, vàng mini được tìm mua ráo riết

Đời sống 22/02/2026 13:47

Trong bối cảnh thị trường vàng bước vào cao điểm ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), nhu cầu mua vàng bắt đầu tăng mạnh. Giữa lúc vàng khan hiếm và giá vàng liên tục tăng cao,  xu hướng chuyển sang tích luỹ vàng mini lên ngôi.

Vàng thế giới hồi phục, kéo theo giá vàng trong nước tăng trở lại. Đóng cửa phiên giao dịch tuần, giá vàng thế giới niêm yết ở ngưỡng 5.105,9 USD USD/ounce, tăng 64,7 USD so với một tuần trước.

Trong nước, phiên ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết), giá vàng tiếp tục hồi phục. So với giá ngày 8/2 (vào khoảng 176-177 triệu đồng/lượng), xuyên suốt kỳ nghỉ Tết vàng trong nước tăng gần 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC mua vào tăng lên 178 triệu đồng/lượng, bán ra 181 triệu đồng/lượng. Chênh lệch 2 chiều mua bán là khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn cũng tăng, hiện được niêm yết tại ngưỡng 178-181 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với một tuần trước. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tiếp tục tăng mạnh ngày 22/2, vàng mini được tìm mua ráo riết - Ảnh 1
Vàng mini được điêu khắc hình ngựa

Đáng chú ý, trong bối cảnh thị trường vàng bước vào cao điểm ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), nhu cầu mua vàng bắt đầu tăng mạnh. Giữa lúc vàng khan hiếm và giá vàng liên tục tăng cao,  xu hướng chuyển sang tích luỹ vàng mini lên ngôi.

Cụ thể, những năm trước, vàng nửa chỉ hay 1 chỉ là đơn vị tiêu chuẩn, thì nay các nhà bán lẻ đã và đang đa dạng hóa danh mục sản phẩm theo hướng hạ trọng lượng sản phẩm vàng xuống còn 0,05-0,1 chỉ, từ đó khách hàng có thể dễ tiếp cận hơn.

Một số sản phẩm được các thương hiệu vàng lớn bày bán hiện nay có thể kể đến có trọng lượng 0,1 chỉ vàng 999,9, đồng vàng 0,1 chỉ… thậm chí có đơn vị còn tung sản phẩm Tết  với trọng lượng chỉ 0,05 chỉ tại một số doanh nghiệp với giá bán khoảng từ hơn 1 triệu đồng/sản phẩm.

Với dòng sản phẩm này, các nhà vàng được biết đánh vào tâm lý khách hàng là người trẻ, gen Z mua vàng để “lấy vía” may mắn hoặc có thể tích luỹ. Theo đó, bên cạnh các hình thức truyền thống như nhẫn (0,1 chỉ), đồng vàng, nhiều hình thức khác như bánh chưng tết, hình ngựa vàng… cũng được điêu khắc để thu hút người mua.

 

Các sản phẩm này ghi nhận lượng tìm hiểu lớn. Các bài đăng tải của thương hiệu vàng trên fanpage thu hút hàng chục ngàn lượt thích, bình luận và hỏi mua.

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