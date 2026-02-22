NÓNG: Công an vào cuộc vụ xô xát do giành ghế ngồi ở quán cà phê trong ngày Tết

Đời sống 22/02/2026 14:47

Ngày 22/2, Công an phường Ea Kao (Đắk Lắk) thông tin, đơn vị đang xác minh vụ cãi vã, đánh nhau tại quán cà phê trên địa bàn do giành ghế ngồi.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 22/2, Công an phường Ea Kao (Đắk Lắk) thông tin, đơn vị đang xác minh vụ cãi vã, đánh nhau tại quán cà phê trên địa bàn do giành ghế ngồi. "Vụ việc xảy ra thời điểm rất đông người, do đó, cơ quan công an đang trích xuất các camera để mời những người có liên quan trong vụ việc đến trụ sở để làm rõ, xử lý theo quy định", nguồn tin từ Công an phường Ea Kao tiết lộ.

vụ việc xảy ra vào ngày 20/2 (mùng 4 Tết) tại quán cà phê Z. trên địa bàn phường Ea Kao. Các clip liên quan vụ mâu thuẫn được đăng trên nền tảng mạng xã hội thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Nội dung clip thể hiện việc một nhóm cô gái trẻ ngồi uống cà phê, sau đó có một người đi vệ sinh. Lúc này, một gia đình (2 người lớn, 1 thiếu nữ) ghé quán cà phê và có lấy chiếc ghế của nhóm cô gái trẻ. Khi nhóm này giải thích ghế này đã có người ngồi, đôi bên xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại.

Công an vào cuộc vụ xô xát do giành ghế ngồi ở quán cà phê trong ngày Tết ở Đắk Lắk
Công an vào cuộc vụ xô xát do giành ghế ngồi ở quán cà phê trong ngày Tết ở Đắk Lắk

Theo thông tin từ báo Lao Động, đôi bên đã xảy ra xô xát với nhau ngay tại quán cà phê, được nhiều người đến can ngăn. Sau vụ việc, một cô gái trẻ bị trầy xước phần vai, tay. Thời điểm này, quán cà phê rất đông khách, nhiều người đã dùng điện thoại ghi lại.

Ngay khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người lên tiếng chỉ trích chỉ vì một vụ việc nhỏ mà nhóm khách buông lời chửi bới, rồi xô xát với nhau gây náo loạn chốn đông người, làm mất đi niềm vui trong ngày Tết.

Giá vàng tiếp tục tăng mạnh ngày 22/2, vàng mini được tìm mua ráo riết

Giá vàng tiếp tục tăng mạnh ngày 22/2, vàng mini được tìm mua ráo riết

Trong bối cảnh thị trường vàng bước vào cao điểm ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), nhu cầu mua vàng bắt đầu tăng mạnh. Giữa lúc vàng khan hiếm và giá vàng liên tục tăng cao,  xu hướng chuyển sang tích luỹ vàng mini lên ngôi.

