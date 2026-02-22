Cháy tàu du lịch ngủ đêm ở Cát Bà, giải cứu 32 người đang mắc kẹt

Ngày 22/2, thông tin từ công an TP Hải Phòng và Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP, cho biết lực lượng chức năng đã phối hợp dập tắt đám cháy trên một tàu du lịch ngủ đêm tại đặc khu Cát Hải, cứu nạn toàn bộ 32 người trên tàu.

Theo thông tin từ báo Dân trí, hồi 10h35 ngày 21/2, Trung tâm 114 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - PCCC và CNCH) nhận tin báo cháy buồng máy tàu nghỉ đêm HP 5765 đang đỗ tại bến tàu Gia Luận, đảo Cát Bà thuộc đặc khu Cát Hải, Hải Phòng.

Sau khi xác định vị trí tàu, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an Hải Phòng) đã thông tin cho Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Quảng Ninh) và Công an đặc khu Cát Hải phối hợp chữa cháy.

Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận hiện trường để chữa cháy - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, thời điểm xảy ra vụ cháy, tàu đang neo đậu tại bến Gia Luận để đón khách tham quan vịnh. Trên tàu lúc này có 17 thuyền viên, nhân viên phục vụ và 15 khách nước ngoài.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cát Bà điều động 1 xuồng máy và 12 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường cứu nạn và chữa cháy, thông báo để phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy khác.

Đến 10 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã đưa toàn bộ 32 người trên tàu lên bờ an toàn, đến 12 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt.

Theo báo cáo, không có thiệt hại về người, cháy một phần hầm máy phương tiện. Hiện, Công an đặc khu Cát Hải phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy theo quy định.

Cháy lớn quán cà phê nổi tiếng ở TP.HCM, lửa đỏ rực cả khu dân cư, cột khói bốc cao hàng chục mét Khói lửa bùng phát dữ dội tại một quán cà phê trong hẻm đường Linh Đông (phường Hiệp Bình, TP.HCM), thiêu rụi nhiều tài sản, lực lượng PCCC khẩn trương khống chế đám cháy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chay-tau-du-lich-ngu-em-o-cat-ba-giai-cuu-32-nguoi-ang-mac-ket-753472.html