TP.HCM tổ chức cầu siêu nạn nhân Covid-19 ở công viên số 1 Lý Thái Tổ

Đời sống 22/02/2026 15:17

Sáng 22/2 (mùng 6 Tết), Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) TP.HCM phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức Lễ cầu siêu các nạn nhân Covid-19 tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, thuộc Quận 5 trước đây).

Theo thông tin từ VOV, ngày 22/2, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức khóa lễ cầu siêu, tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19 tại công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài).

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc đại diện lãnh đạo thành phố dự khóa lễ. Phật tử và đồng bào thành phố cùng tham dự.

TP.HCM tổ chức cầu siêu nạn nhân Covid-19 ở công viên số 1 Lý Thái Tổ - Ảnh 1
Lãnh đạo TP.HCM cùng các tầng lớp nhân dân dành phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân - Ảnh: VOV

Sau khóa lễ cầu nguyện quốc thái dân an tại Việt Nam Quốc Tự, đoàn tăng ni, phật tử TPHCM do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, dẫn đầu đã đến tượng đài Giọt nước tại công viên số 1 Lý Thái Tổ để thực hiện khóa lễ tưởng niệm, cầu siêu.

Hòa thượng Thích Lệ Trang đã xướng lễ cầu siêu cho những người đã khuất, chúc nguyện an lành cho đất nước, đồng bào trong mùa xuân mới. Sau đó, chư tôn đức Phật giáo, lãnh đạo TPHCM cùng người dân đã đi vòng quanh đài tưởng niệm, hồi hướng năng lượng an lành.

TP.HCM tổ chức cầu siêu nạn nhân Covid-19 ở công viên số 1 Lý Thái Tổ - Ảnh 2
Lãnh đạo Thành ủy và Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đi vòng quanh tượng đài Giọt nước tại công viên số 1 Lý Thái Tổ - Ảnh: báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau 3 tháng xây dựng, công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại số 1 Lý Thái Tổ, TPHCM, chính thức được khánh thành vào ngày 12/2. Công viên được xây dựng trên khu đất hình tam giác với quảng trường tròn rộng 1.800m2.

Trung tâm quảng trường đặt tượng đài giọt nước cao 6m, chu vi 13m. Bên trong giọt nước là hình ảnh trái tim - biểu tượng của tri ân và yêu thương. Bề mặt tượng đài phản chiếu hình ảnh người đứng quanh, gửi gắm thông điệp nỗi đau là ký ức chung của cộng đồng.

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