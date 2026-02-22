Đúng 17h45 sáng ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, Thần Tài nhắm trúng, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Thần Tài nhắm trúng, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có Thần Tài nâng đỡ nên được mở ra cơ hội làm ăn, kinh doanh thuận lợi tưởng như trong mơ. Bản mệnh hăng hái tiến thân vào lĩnh vực mới mẻ, tìm ra hướng đi đầy triển vọng, thu về lợi nhuận đáng kể. Vì vậy, con giáp may mắn này hãy tận dụng thời gian này để tận dụng thời cơ, khi có cơ hội kiếm tiền thì đừng bỏ lỡ, nhất định sẽ thành đạt thành tích xuất sắc trong công việc.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của con giáp này cũng tiến triển rất yên bình và ổn định. Bản mệnh tin tưởng nửa kia và luôn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ trong lòng mình với người đó, nhờ đó hai người có thể kề vai sát cánh trong mọi chuyện.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ liên tục đón tin vui tài lộc vào nhà. Với người làm công ăn lương, công việc sẽ tiến triển khá tốt, kế hoạch thực hiện nhuần nhuyễn, phối hợp với đồng nghiệp nhịp nhàng. Với người theo nghiệp kinh doanh, đây là giai đoạn gặt hái được nhiều thuận lợi hơn người. Với những đã có gia đình, cuộc sống càng thêm vui vẻ vì trong nhà có thêm thành viên mới, cuộc sống viên mãn, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, con giáp này rủng rỉnh tài lộc, tiền bạc như mưa, cuộc sống thượng lưu, phất lên như diều gặp gió và trở nên giàu có chỉ sau một đêm. Mức sống tổng thể đã được cải thiện, bạn có thể tận hưởng sự sung túc và giàu có, bạn có thể thức dậy với nụ cười sau giấc mơ, và dốc hết sức lực theo đuổi vận may.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời mình trong thời gian tới. Không ít những lần họ gặp phải khó khăn rồi thất bại nhưng ý chí, lòng quyết tâm, đam vê đang sục sôi trong lòng không cho phép họ chấp nhận thua cuộc. Do đó, con giáp này sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất. Công việc hanh thông, làm ăn thuận lợi. Chỉ cần bản thân nỗ lực hết mình, bạn sẽ gặt hái lại những điều xứng đáng với mong đợi.

Thời gian tới tương sinh giúp cho vận trình tình cảm của người độc thân khởi sắc. Thậm chí, bạn còn được nhận lời tỏ tình từ người khác giới mà bạn thầm thương, trộm nhớ từ lâu. Một số cặp vợ chồng hãy tận dụng thời điểm này để hàn gắn tình cảm nhé.

