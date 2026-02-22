Cháy lớn quán cà phê nổi tiếng ở TP.HCM, lửa đỏ rực cả khu dân cư, cột khói bốc cao hàng chục mét

Đời sống 22/02/2026 13:35

Khói lửa bùng phát dữ dội tại một quán cà phê trong hẻm đường Linh Đông (phường Hiệp Bình, TP.HCM), thiêu rụi nhiều tài sản, lực lượng PCCC khẩn trương khống chế đám cháy.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 22/2, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa hiện trường, triển khai phương án chữa cháy, chống cháy lan tại quán cà phê Noọng Ơi, phường Hiệp Bình, TP.HCM.

Vào khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, người dân sống quanh khu vực phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội tại quán cà phê Noọng Ơi trong hẻm đường Linh Đông, phường Hiệp Bình.

Thời điểm này, bên trong quán có nhiều vật dụng dễ cháy như mái lợp bạt nhựa kéo, bàn ghế gỗ, vật dụng trang trí Tết… nên lửa nhanh chóng lan rộng, cột khói đen bốc cao ngút, bao trùm cả khu dân cư.

Phát hiện sự việc, người dân đã sử dụng bình chữa cháy mini và nước để dập lửa nhưng không hiệu quả nên trình báo cơ quan chức năng. Được biết, quán đang trong thời gian nghỉ Tết, bên trong chỉ có một số nhân viên đến dọn dẹp thì xảy ra sự cố. Những người này kịp thời di chuyển ra ngoài an toàn.

Cháy lớn quán cà phê nổi tiếng ở TP.HCM, lửa đỏ rực cả khu dân cư, cột khói bốc cao hàng chục mét - Ảnh 1
Ngọn lửa bốc cao hàng chục mét - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai đội hình phun nước, tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng, đồng thời tổ chức chống cháy lan sang các nhà dân liền kề.

Do khu vực cháy nằm sâu trong hẻm nhỏ, đông dân cư, việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau hơn 10 phút nỗ lực, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn ngay sau đó.

Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người. Tuy nhiên, nhiều tài sản gồm bàn ghế, vật dụng trang trí và một phần mái che của quán bị thiêu rụi, hư hỏng nặng. Một số hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng do khói và sức nóng từ đám cháy.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra làm rõ.

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