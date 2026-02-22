Bạch Lộc được khen diễn xuất tiến bộ ở chặng cuối phim 'Đường cung kỳ án'

Sao quốc tế 22/02/2026 14:08

Việc liên tục gây chú ý với những tạo hình cổ trang ấn tượng cho thấy sức hút ổn định của Bạch Lộc trên màn ảnh Hoa ngữ, đồng thời làm dấy lên sự mong đợi của khán giả dành cho các dự án phim sắp tới của cô.

Bộ phim cổ trang trinh thám “Đường cung kỳ án” đang đi đến chặng cuối, Bạch Lộc trở thành điểm nhấn đáng chú ý. Ban đầu, cô không được đánh giá cao, truyền thông Trung Quốc chỉ ra điểm yếu của nữ diễn viên ở phần thoại chưa đạt độ rõ ràng và lực cần thiết, ảnh hưởng đến cảm giác nhập vai.

Tuy nhiên, ở chặng cuối, Bạch Lộc có sự tiến bộ rõ rệt. Các phân cảnh đối đầu và báo thù được xây dựng có chủ đích, khi nhân vật lựa chọn sử dụng chính loại vũ khí đối phương thành thạo, đồng thời tái hiện những tư thế mang tính đối xứng để kết thúc ân oán. Cách xử lý này giúp tăng kịch tính và nhấn mạnh tâm lý quyết liệt của nhân vật.

Bạch Lộc được khen diễn xuất tiến bộ ở chặng cuối phim 'Đường cung kỳ án' - Ảnh 1

Khán giả đánh giá chặng cuối, Bạch Lộc thể hiện tốt sự chuyển biến nội tâm, từ một người làm nhiệm vụ điều tra sang hình tượng lạnh lùng, quyết đoán, gần như là hiện thân của công lý. Không chỉ ở biểu cảm, nữ diễn viên còn ghi điểm ở các cảnh hành động, cho thấy sự linh hoạt trong thể hiện võ thuật và khả năng giữ nhịp cảm xúc trong những phân đoạn cao trào.

So với các tác phẩm trước như “Lâm giang tiên”, vai diễn trong “Đường cung kỳ án” mang màu sắc khác biệt hơn. Nếu các dự án trước thiên về yếu tố lãng mạn hoặc tiên hiệp, thì lần này Bạch Lộc thử sức với nhân vật phức tạp, có phần cực đoan trong suy nghĩ và hành động, mang đến trải nghiệm mới cho người xem.

Bạch Lộc được khen diễn xuất tiến bộ ở chặng cuối phim 'Đường cung kỳ án' - Ảnh 2

Một điểm được chú ý là cách bộ phim khắc họa bi kịch của các nạn nhân mà không sa vào thông điệp sáo rỗng. Thay vì chờ đợi sự cứu rỗi, các nhân vật lựa chọn tự đấu tranh để giành lại công bằng. Điều này thể hiện rõ ở hành trình của Lý Bội Nghi, người mang thân phận thấp bé trước triều đình nhưng vẫn kiên quyết tự mình theo đuổi mục tiêu báo thù.

Chính lựa chọn ấy tạo nên sức nặng tâm lý cho nhân vật, khi việc đối diện kẻ thù không chỉ là hành động cá nhân mà còn là quá trình khép lại những ám ảnh quá khứ.

Bạch Lộc tự thực hiện 70% cảnh hành động trong Đường Cung Kỳ Án

Bạch Lộc tự thực hiện 70% cảnh hành động trong Đường Cung Kỳ Án

Không chỉ là một vai diễn mới, Đường Cung Kỳ Án còn được xem như cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Bạch Lộc. Nữ diễn viên đặt trọn tâm huyết vào dự án, thậm chí chấp nhận đánh đổi sức khỏe để hoàn thành những phân cảnh hành động khó.

Từ khóa:   Bạch Lộc sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

