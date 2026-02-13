Bị tố bắt chước Bạch Lộc, một nữ diễn viên lên tiếng phản hồi

Sao quốc tế 13/02/2026 16:30

Dư Nhân - gương mặt được khán giả chú ý qua nhiều dự án phim ngắn đã lên tiếng về nghi vấn bị cho là sao chép phong cách của Bạch Lộc. Trong buổi livestream, nữ diễn viên phủ nhận việc cố tình bắt chước người khác, đồng thời giải thích rằng trang phục cô mặc phần lớn do đoàn phim chuẩn bị.

“Tôi bắt chước ai chứ? Tôi không bắt chước ai cả. Quần áo đâu phải do tôi quyết định, tôi cũng không biết trước đó ai đã mặc rồi. Đoàn phim đưa gì thì tôi mặc đó thôi. Nếu tôi từ chối thì có khi lại bị nói là mắc bệnh ngôi sao”, Dư Nhân chia sẻ.

Bị tố bắt chước Bạch Lộc, một nữ diễn viên lên tiếng phản hồi - Ảnh 1

Phản hồi thẳng thắn của nữ diễn viên nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận. Một bộ phận khán giả cho rằng, việc so sánh trang phục giữa các nghệ sĩ là điều thường thấy trong giới giải trí, nhất là khi xu hướng thời trang có sự lặp lại. Theo nhóm ý kiến này, việc quy kết một diễn viên bắt chước người khác dựa trên trang phục là thiếu cơ sở nếu không có bằng chứng rõ ràng.

Trong khi đó, nhiều người theo dõi lượt tìm kiếm cho rằng tranh luận ban đầu xuất phát từ một số bình luận rải rác trên mạng, sau đó được cộng đồng mạng tổng hợp lại thành chủ đề gây chú ý. Không có thông tin xác thực cho thấy người hâm mộ của Bạch Lộc trực tiếp chỉ trích Dư Nhân, dù một số fan đã tận dụng sự quan tâm của công chúng để quảng bá cho dự án mới của thần tượng.

Bị tố bắt chước Bạch Lộc, một nữ diễn viên lên tiếng phản hồi - Ảnh 2

Những tranh cãi xoay quanh phong cách cá nhân không phải là điều hiếm gặp trong môi trường giải trí cạnh tranh cao. Tuy nhiên, các nghệ sĩ ngày càng chủ động lên tiếng để tránh hiểu lầm lan rộng.

Về phía Dư Nhân, nữ diễn viên cho biết, cô tập trung vào công việc và mong khán giả nhìn nhận mình qua các vai diễn thay vì những tranh luận bên lề.

