Bị tố bắt chước Bạch Lộc, một nữ diễn viên lên tiếng phản hồi

Sao quốc tế 13/02/2026 16:30

Dư Nhân - gương mặt được khán giả chú ý qua nhiều dự án phim ngắn đã lên tiếng về nghi vấn bị cho là sao chép phong cách của Bạch Lộc. Trong buổi livestream, nữ diễn viên phủ nhận việc cố tình bắt chước người khác, đồng thời giải thích rằng trang phục cô mặc phần lớn do đoàn phim chuẩn bị.

Dư Nhân - gương mặt được khán giả chú ý qua nhiều dự án phim ngắn đã lên tiếng về nghi vấn bị cho là sao chép phong cách của Bạch Lộc. Trong buổi livestream, nữ diễn viên phủ nhận việc cố tình bắt chước người khác, đồng thời giải thích rằng trang phục cô mặc phần lớn do đoàn phim chuẩn bị.

“Tôi bắt chước ai chứ? Tôi không bắt chước ai cả. Quần áo đâu phải do tôi quyết định, tôi cũng không biết trước đó ai đã mặc rồi. Đoàn phim đưa gì thì tôi mặc đó thôi. Nếu tôi từ chối thì có khi lại bị nói là mắc bệnh ngôi sao”, Dư Nhân chia sẻ.

Bị tố bắt chước Bạch Lộc, một nữ diễn viên lên tiếng phản hồi - Ảnh 1

Phản hồi thẳng thắn của nữ diễn viên nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận. Một bộ phận khán giả cho rằng, việc so sánh trang phục giữa các nghệ sĩ là điều thường thấy trong giới giải trí, nhất là khi xu hướng thời trang có sự lặp lại. Theo nhóm ý kiến này, việc quy kết một diễn viên bắt chước người khác dựa trên trang phục là thiếu cơ sở nếu không có bằng chứng rõ ràng.

Trong khi đó, nhiều người theo dõi lượt tìm kiếm cho rằng tranh luận ban đầu xuất phát từ một số bình luận rải rác trên mạng, sau đó được cộng đồng mạng tổng hợp lại thành chủ đề gây chú ý. Không có thông tin xác thực cho thấy người hâm mộ của Bạch Lộc trực tiếp chỉ trích Dư Nhân, dù một số fan đã tận dụng sự quan tâm của công chúng để quảng bá cho dự án mới của thần tượng.

Bị tố bắt chước Bạch Lộc, một nữ diễn viên lên tiếng phản hồi - Ảnh 2

Những tranh cãi xoay quanh phong cách cá nhân không phải là điều hiếm gặp trong môi trường giải trí cạnh tranh cao. Tuy nhiên, các nghệ sĩ ngày càng chủ động lên tiếng để tránh hiểu lầm lan rộng.

Về phía Dư Nhân, nữ diễn viên cho biết, cô tập trung vào công việc và mong khán giả nhìn nhận mình qua các vai diễn thay vì những tranh luận bên lề.

Bạch Lộc và Vương Tinh Việt trưởng thành sau 4 lần hợp tác

Bạch Lộc và Vương Tinh Việt trưởng thành sau 4 lần hợp tác

Sự tái hợp của Bạch Lộc và Vương Tinh Việt trong dự án cổ trang "Đường cung kỳ án" đang thu hút sự quan tâm của khán giả yêu phim Hoa ngữ.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Bạch Lộc và Vương Tinh Việt trưởng thành sau 4 lần hợp tác

Bạch Lộc và Vương Tinh Việt trưởng thành sau 4 lần hợp tác

Bắt gặp Bạch Lộc và Mạnh Tử Nghĩa cùng đi du lịch đầu năm mới

Bắt gặp Bạch Lộc và Mạnh Tử Nghĩa cùng đi du lịch đầu năm mới

Bạch Lộc tiết lộ 'điều kiện vàng' khi gia hạn hợp đồng với Vu Chính

Bạch Lộc tiết lộ 'điều kiện vàng' khi gia hạn hợp đồng với Vu Chính

Bạch Lộc bị chê 'một mình làm hỏng cả bộ phim', dễ bị vượt mặt vì điều này

Bạch Lộc bị chê 'một mình làm hỏng cả bộ phim', dễ bị vượt mặt vì điều này

Lưu Vũ Ninh dành thiện cảm cho Bạch Lộc, khoảnh khắc của cả hai 'gây sốt'

Lưu Vũ Ninh dành thiện cảm cho Bạch Lộc, khoảnh khắc của cả hai 'gây sốt'

Đường Cung Kỳ Án lên sóng, Bạch Lộc có giữ vững phong độ với phim cổ trang?

Đường Cung Kỳ Án lên sóng, Bạch Lộc có giữ vững phong độ với phim cổ trang?

TIN MỚI NHẤT

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 17 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 3 giờ 15 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 3 giờ 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?