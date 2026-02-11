Bạch Lộc tiết lộ 'điều kiện vàng' khi gia hạn hợp đồng với Vu Chính

Đà thăng tiến của Bạch Lộc ngày càng rõ rệt khi trong năm vừa qua, cô liên tiếp có các dự án "Bạch nguyệt phạn tinh", "Lâm giang tiên" và "Bắc thượng" lên sóng, cho thấy diễn xuất của cô ngày càng được giới chuyên môn và khán giả công nhận.

Bạch Lộc từng tạo dấu ấn mạnh mẽ với phim “Châu sinh như cố”, đặc biệt nhờ những cảnh khóc đầy cảm xúc. Sau đó, cô tiếp tục bứt phá khi đóng chung với La Vân Hi trong phim “Trường nguyệt tẫn minh”, đưa sự nghiệp lên một tầm cao mới. Bộ phim thậm chí vượt mặt phim “Thương lan quyết” do Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đóng chính, trở thành tác phẩm cổ trang có sức ảnh hưởng hàng đầu thời điểm đó.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành bộ phim cổ trang “Mạc ly”, cô bất ngờ tạm ngưng đóng phim hơn nửa năm. Có thông tin cho rằng, trong thời gian này, Bạch Lộc đã cân nhắc kỹ lưỡng việc có nên tiếp tục gia hạn hợp đồng với công ty quản lý Hoan Ngu Ảnh Thị hay không.

Hợp đồng của Bạch Lộc và Hoan Ngu Ảnh Thị sẽ hết hạn vào tháng 3 năm nay. Trong bối cảnh nhiều diễn viên lưu lượng như Tiêu Chiến, Thành Nghị… sau khi mãn hợp đồng đều lựa chọn tự lập studio riêng để nắm quyền chủ động trong sự nghiệp, không ít cư dân mạng cho rằng Bạch Lộc cũng sẽ tách ra hoạt động độc lập.

Thậm chí, có người còn mỉa mai Vu Chính: “Bạch Lộc không gia hạn với anh à? Sắp rời Hoan Ngu Ảnh Thị rồi sao?”. Trước những lời này, Vu Chính đáp lại đầy ẩn ý: “Tôi lúc nào cũng làm bạn thất vọng, tôi xin lỗi”, đồng thời khẳng định ông sẽ không can thiệp vào quyết định của Bạch Lộc. Ông cho biết mối quan hệ giữa hai người như cha con, dù có gia hạn hay không cũng không ảnh hưởng đến tình cảm.

Vì là nghệ sĩ được Vu Chính một tay nâng đỡ, nên mọi động thái của Bạch Lộc đều thu hút sự chú ý. Đặc biệt khi các nghệ sĩ cùng công ty như Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải lần lượt gia hạn hợp đồng, việc Bạch Lộc lựa chọn ở lại hay ra đi càng trở thành tâm điểm bàn luận.

Gần đây, công ty Hoan Ngu Ảnh Thị đăng tải loạt ảnh chúc mừng năm mới trên Weibo, trong đó Bạch Lộc xuất hiện ở vị trí trung tâm nổi bật nhất, được xem như động thái ngầm xác nhận cô tiếp tục đồng hành cùng công ty. Không lâu sau, thông tin Bạch Lộc chính thức gia hạn hợp đồng thêm 5 năm cũng được công bố, nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo nhiều nguồn tin, để giữ chân “át chủ bài”, Vu Chính đã đưa ra 2 điều kiện vô cùng hấp dẫn. Thứ nhất, giao cho Bạch Lộc vai nữ chính trong hai dự án truyền hình lớn là “Sở cung phú và “Kim ngô bất cấm 2”. Thứ hai, trao cho cô quyền ưu tiên lựa chọn tài nguyên phim ảnh, tức cô có quyền xem và chọn trước các kịch bản chất lượng. Với những đãi ngộ này, Bạch Lộc gần như nắm trong tay quyền tự chủ trong sự nghiệp, chẳng khác nào sở hữu một studio cá nhân.

Nhiều ý kiến cho rằng, quyết định gia hạn của Bạch Lộc không chỉ xuất phát từ tình nghĩa gắn bó lâu năm, mà còn vì việc hoạt động độc lập trong giới giải trí đầy cạnh tranh là điều không hề dễ dàng.

Bên cạnh đó, cô cũng chứng kiến khả năng xử lý khủng hoảng của Vu Chính, khi những ồn ào liên quan đến Hứa Khải hay Triệu Tình đều nhanh chóng được dàn xếp ổn thỏa. Cộng thêm chế độ đãi ngộ hấp dẫn mà công ty dành cho mình, Bạch Lộc đã lựa chọn tiếp tục đồng hành cùng Hoan Ngu Ảnh Thị. Nhiều người hâm mộ cũng kỳ vọng nữ diễn viên sẽ tiếp tục bứt phá và chạm tới những đỉnh cao mới trong sự nghiệp diễn xuất thời gian tới.