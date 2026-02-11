YouTuber Khoa Pug đầu tư thua lỗ, tuyên bố phá sản

Hậu trường 11/02/2026 14:50

Tối 10/2, trên kênh YouTube sở hữu 4,78 triệu lượt đăng ký, Nguyễn Anh Khoa (hay còn gọi là Khoa Pug) đăng video thông báo phá sản, anh cho biết 'trắng tay' sau một thời gian dài đầu tư thua lỗ. 

Cụ thể, theo Khoa Pug, thời gian qua, anh liên tiếp đầu tư, làm ăn thua lỗ nhưng thất bại, hiện tại, bản thân gần như "trắng tay". YouTuber đồng thời gửi lời nhắn nhủ đến các bạn trẻ, cho rằng khi còn trẻ cần biết tiết kiệm, giữ gìn tài chính.

YouTuber Khoa Pug đầu tư thua lỗ, tuyên bố phá sản - Ảnh 1
YouTube Khoa Pug chia sẻ về việc đầu tư thua lỗ

Từ trải nghiệm của bản thân, Khoa Pug cho rằng "tiết kiệm quan trọng hơn kiếm tiền". Anh cho biết vì tuổi trẻ còn bồng bột nên rơi vào cảnh "trắng tay".

Sau nhiều giờ đăng tải, video của Khoa Pug lập tức gây chú ý. Một số người động viên mong nam YouTuber vực dậy sau biến cố. Tuy nhiên, cũng có người hoài nghi về tính xác thực, cho rằng đây là chiêu trò "câu like", tăng tương tác.

Khoa Pug tên thật là Nguyễn Anh Khoa, sinh năm 1992 tại Khánh Hòa. Anh từng được biết đến là YouTuber nổi tiếng với các video trải nghiệm dịch vụ cao cấp, du lịch nhiều quốc gia. Khoa Pug cũng từng gây bàn tán khi khoe một ngày có thể kiếm được 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, anh cũng nhiều lần vướng tranh cãi, đặc biệt liên quan đến các hoạt động đầu tư tiền điện tử.

YouTuber Khoa Pug đầu tư thua lỗ, tuyên bố phá sản - Ảnh 2
Khoa Pug trong video du lịch Trung Quốc gần đây

Trước đó, Khoa Pug từng đăng tải nhiều video chia sẻ về việc đầu tư tiền điện tử. Trong một video, anh từng tiết lộ nắm giữ khoảng 10 triệu đồng DBZ, với tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng.

DBZ (Diamond Boyz Coin) là đồng tiền số do doanh nhân gốc Việt Johnny Đặng phát triển. Sau khi các video của Khoa Pug được đăng tải, giá DBZ từng tăng mạnh, đạt đỉnh 0,15 USD vào tháng 9/2021.

Tuy nhiên, sau đó đồng tiền này lao dốc và hiện được giao dịch quanh mức 0,00049 USD/token (tương đương khoảng 12-13 đồng), theo dữ liệu từ CoinGecko. Tuy nhiên, do khối lượng giao dịch rất thấp và thông tin về lượng token lưu hành không rõ ràng, vốn hóa thị trường của dự án hiện không thể xác định chính xác.

Khoa Pug đã vấp phải nhiều chỉ trích, bị cho là "lùa gà", quảng bá cho dự án tiền ảo rủi ro. Trong video đăng tải tháng 10/2021, anh đã lên tiếng phản hồi. Khoa Pug khẳng định không kêu gọi hay khuyến khích người khác đầu tư vào tiền điện tử nói chung và DBZ nói riêng, đồng thời nhấn mạnh việc đầu tư là quyết định cá nhân, tự chịu trách nhiệm về lời lỗ.

