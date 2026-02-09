Trường Giang khuyên Đình Bắc: Cầu thủ muốn thành công thì phải tránh xa showbiz?

Hậu trường 09/02/2026 10:49

Hôm 7/2, lời khuyên của nghệ sĩ Trường Giang dành cho cầu thủ Đình Bắc gây sốt trên mạng xã hội, với ý "lo bóng đá đi, bớt đi mấy cái này lại" (nói tại một sự kiện trao giải truyền cảm hứng và giải trí).

Cuộc trò chuyện ngắn giữa nghệ sĩ Trường Giang và cầu thủ trẻ Đình Bắc bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Chỉ vài phút trao đổi tưởng như đời thường, lời góp ý thẳng thắn nhưng chân thành của nam nghệ sĩ đã mở ra nhiều bàn luận về việc giữ sự tập trung trong hành trình làm nghề của người trẻ.

Trong đoạn clip lan truyền, Trường Giang và Đình Bắc xuất hiện lịch lãm trong trang phục vest, trò chuyện khá cởi mở. Giữa không khí thân tình, Trường Giang bày tỏ quan điểm cá nhân rằng đàn em nên ưu tiên tối đa cho sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, hạn chế tham gia quá nhiều hoạt động bên lề. “Em tập trung cho bóng đá đi, bớt đi mấy sự kiện này lại”, nam nghệ sĩ chia sẻ ngắn gọn.

Trường Giang khuyên Đình Bắc: Cầu thủ muốn thành công thì phải tránh xa showbiz? - Ảnh 1
Trường Giang khuyên Đình Bắc nên hạn chế tham gia sự kiện giải trí để tập trung cho chuyên môn về bóng đá 

Trước lời góp ý này, Đình Bắc phản hồi bình tĩnh và rõ ràng. Cầu thủ sinh năm 2004 cho biết, anh tham dự sự kiện theo phân công của đội bóng với vai trò đại diện hình ảnh. “Dạ đội bảo em đi… Đây là hình ảnh của đội”, anh nói, nhấn mạnh rằng việc xuất hiện tại các chương trình truyền thông cũng là một phần trách nhiệm song hành cùng nhiệm vụ chuyên môn. Cách trả lời điềm đạm, chừng mực của Đình Bắc nhận được nhiều thiện cảm từ người xem.

Thời gian qua, tên tuổi Đình Bắc liên tục gây sốt sau thành tích tại vòng chung kết giải U23 châu Á. Tiền đạo sinh năm 2004 hiện có hơn 1,2 triệu người theo dõi trên TikTok và hơn 533.000 người theo dõi trên Facebook.

Hôm 3/2, Đình Bắc tung đoạn clip dài ghi lại khoảnh khắc thân thiết bên ca sĩ Quân A.P, cùng hòa giọng trong ca khúc Yêu lại từ đầu. Video hút hàng triệu lượt xem với phản ứng tích cực từ khán giả.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến cổ vũ Đình Bắc trở thành "thần tượng mới của giới trẻ", cũng có nhiều luồng tranh luận trái chiều khi nam cầu thủ bắt đầu xuất hiện ở nhiều sự kiện giải trí, tham gia quảng cáo thương mại.

Trường Giang khuyên Đình Bắc: Cầu thủ muốn thành công thì phải tránh xa showbiz? - Ảnh 2
Đình Bắc được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng của bóng đá Việt 

Cách đây không lâu, video quảng cáo kem chống nắng của Đình Bắc trở thành đề tài tranh luận. Khán giả nhận xét anh có biểu cảm thiếu tự nhiên, lời thoại cứng nhắc, chưa phù hợp để làm người mẫu quảng cáo mỹ phẩm. Sau đó, đoạn video đã được ẩn khỏi kênh của Đình Bắc.

 

 

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