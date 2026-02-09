Hoàn cảnh éo le của gia đình có 3 người tử vong nghi do ngạt khí than

Đời sống 09/02/2026 11:19

Sáng 6/2, lãnh đạo UBND xã Hồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm: 3 người trong một gia đình tử vong tại nhà riêng, nghi do ngạt khí.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, rạng sáng 6/2, bà Chu Thị Ngụ (62 tuổi, ngụ thôn Tân Thượng, xã Hồng Lộc, Hà Tĩnh) mở cửa vào một căn phòng ngủ của gia đình, bàng hoàng thấy hai người con gái là chị N.T.V. (26 tuổi), chị N.T.H. (24 tuổi) và cháu gái con của chị V. mới 2 ngày tuổi tử vong trên giường.

Chứng kiến cảnh 3 người trong nhà tử vong cùng lúc, bà Ngụ đau xót khôn nguôi, vội hô hoán người thân và làng xóm. Nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Trong căn phòng kín của các nạn nhân phát hiện một nồi than nghi đã dùng để sưởi.

Từ sáng sớm nghe tin gia đình bà Ngụ có đại tang, đại diện chính quyền địa phương và đông đảo người thân, làng xóm đã đến chia buồn, chung tay giúp gia đình làm lễ mai táng cho 3 nạn nhân. 

Hoàn cảnh éo le của gia đình có 3 người tử vong nghi do ngạt khí than - Ảnh 1
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chứng kiến 3 quan tài được đưa về đặt tại nhà bà Ngụ, ai nấy đều không khỏi xót xa. Ông Chu Văn Tám (em trai bà Ngụ) cho biết vợ chồng bà Ngụ sinh được 4 người con gái, gia cảnh khó khăn.

Người con gái đầu và người con út không mấy nhanh nhẹn. Người con gái thứ 2 đã lấy chồng và đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Chị V. là con gái thứ 3, cuộc sống hôn nhân gặp trắc trở.

Chị V. lấy chồng quê ở Nghệ An và có 2 con trai, song do cuộc sống không êm thuận nên vài năm nay chị đưa một người con trở về quê sinh sống với bố mẹ ruột.

Cách đây gần 3 ngày, chị V. đã hạ sinh một bé gái, khi chưa kịp làm thủ tục khai sinh cho con thì mẹ con chị và người dì đột ngột tử vong trong phòng kín.

 

Theo ông Tám, gia đình bà Ngụ khá khó khăn, cả gia đình chỉ trông cậy vào khoảng 4-5 sào ruộng.

Hoàn cảnh éo le của gia đình có 3 người tử vong nghi do ngạt khí than - Ảnh 2
Gia đình bà Ngụ và người thân làm lễ an táng cho 3 người tử vong nghi do bị ngạt khí than - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Thi thoảng chồng bà Ngụ là ông Nguyễn Duy Thắng (60 tuổi) có nhận thêm công việc phụ hồ để kiếm thêm thu nhập. Song do gia đình đông người lại có thêm con bị tàn tật, nên cuộc sống cứ khó khăn mãi. Nhiều năm liền, gia đình ông bà đều là hộ cận nghèo của xã.

“Khoảng hơn 2h sáng nay, chị Ngụ gọi điện báo tin, tôi vội chạy đến, vào phòng kiểm tra thì các cháu đã tử vong rồi. Gia đình đã khó khăn nay lại mất mát quá nhiều, ông bà Ngụ cũng đã lớn tuổi, sức khỏe ngày càng yếu...” - ông Tám trầm ngâm nói.

Bà Phan Thị Thủy - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hồng Lộc - cho biết chính quyền địa phương và người dân hết sức bàng hoàng khi 3 người trong gia đình bà Ngụ tử vong, khiến không khí tang thương bao trùm vùng quê trong những ngày giáp Tết.

“Trước mất mát đau thương cũng như hoàn cảnh bi đát khó khăn của gia đình bà Ngụ, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hồng Lộc đã phát đi lời kêu gọi chị em hội viên cũng như các nhà hảo tâm chia sẻ với gia đình trong lúc tang thương và hết sức khó khăn này” - bà Thủy cho biết.

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