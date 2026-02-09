Đúng ngày ông Công ông Táo (23/12 âm lịch), 3 con giáp ngửa tay hứng tiền vàng, cuộc sống cực kỳ viên mãn khiến ai ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 09/02/2026 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp ngửa tay hứng tiền vàng, cuộc sống cực kỳ viên mãn khiến ai ai cũng phải ghen tỵ vào đúng ngày ông Công ông Táo (23/12 âm lịch) này nhé!

Con giáp tuổi Dậu 

Đúng ngày ông Công ông Táo (23/12 âm lịch), tuổi Dậu đón nhận khá nhiều những cơ hội phát tài. Bản mệnh tự tin với các dự định kinh doanh và đầu tư của mình có thể thành công vì thế tập trung hết tâm sức để có được một ngày mang tiền lộc về tay. Tuy vậy, bản mệnh nên nhớ cần có kế hoạch tài chính rõ ràng sẽ giúp ích cho cả việc kiếm tiền hay giữ tiền.

Đúng ngày ông Công ông Táo (23/12 âm lịch), 3 con giáp ngửa tay hứng tiền vàng, cuộc sống cực kỳ viên mãn khiến ai ai cũng phải ghen tỵ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh, tuổi Dậu có được tin vui về cả đường tình duyên và thường nhận nhiều hơn cho. Tình yêu đôi lứa thăng hoa rực rỡ, con giáp này được đối phương quan tâm, chăm sóc một cách chu đáo và không ngừng nhận được những lời nói động viên, cử chỉ yêu thương.

Con giáp tuổi Thân  

Đúng ngày ông Công ông Táo (23/12 âm lịch), tuổi Thân đón nhận nhiều tin vui cát lành trong vận trình sự nhiệp. Con giáp này có được các cơ hội tốt để thể hiện năng lực bản thân và có được sự tin tưởng của mọi người. Cuối năm bận rộn và căng thẳng, bản mệnh hãy nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ.

Đúng ngày ông Công ông Táo (23/12 âm lịch), 3 con giáp ngửa tay hứng tiền vàng, cuộc sống cực kỳ viên mãn khiến ai ai cũng phải ghen tỵ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đường tình duyên tiến triển khá êm đẹp khi mà con giáp này biết tiến lui hợp lý không để bản tính cương trực của mình gây xung đột với mọi người. Nhìn chung bản mệnh có được một ngày vô cùng vui vẻ nếu như bắt đầu kế hoạch tỏ tình hoặc muốn hâm nóng tình cảm với đối phương bằng sự quan tâm.

Con giáp tuổi Hợi 

Đúng ngày ông Công ông Táo (23/12 âm lịch), Tam Hội trợ giúp nên người tuổi Hợi gặp nhiều điều thuận lợi trong các mối quan hệ xã hội, có sự gắn kết chặt chẽ với người thân trong gia đình. Nếu may mắn, bạn có thể tìm được người đồng chí hướng trong ngày hôm nay, hai người có thể ngay lập tức bắt tay cùng phát triển.  

Đúng ngày ông Công ông Táo (23/12 âm lịch), 3 con giáp ngửa tay hứng tiền vàng, cuộc sống cực kỳ viên mãn khiến ai ai cũng phải ghen tỵ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Chính Ấn giúp cho con giáp tuổi Hợi một ngày làm việc gì cũng trở nên dễ dàng hơn và cũng đem lại cho bạn một tinh thần thoải mái hơn rất nhiều sẽ buộc phải tự bảo vệ bản thân trước những tình huống có thể gây cho bạn sự tổn thương, khó khăn ngày hôm nay, xuất phát từ sự thiếu thiện chí của một người nào đó.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/2/2026, 3 con giáp Tam Cục che chở, cải mệnh đổi đời, ung dung hưởng lộc, may mắn không ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/2/2026, 3 con giáp Tam Cục che chở, cải mệnh đổi đời, ung dung hưởng lộc, may mắn không ai bằng

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Tam Cục che chở, cải mệnh đổi đời, ung dung hưởng lộc, may mắn không ai bằng vào đúng 20h hôm nay, ngày 8/2/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Dọn nhà đón Tết, người đàn ông ngã từ độ cao 4m xuống đất, nguy kịch

Dọn nhà đón Tết, người đàn ông ngã từ độ cao 4m xuống đất, nguy kịch

Đời sống 31 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày ông Công ông Táo, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Vận đỏ như son đúng ngày ông Công ông Táo, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Bàng hoàng sập nhà ven kênh ở TP.HCM, 2 người bị thương

Bàng hoàng sập nhà ven kênh ở TP.HCM, 2 người bị thương

Đời sống 38 phút trước
Nên đặt mâm cúng Táo Quân ở đâu mới đúng chuẩn? Sai một ly, tài lộc "đội nón ra đi"

Nên đặt mâm cúng Táo Quân ở đâu mới đúng chuẩn? Sai một ly, tài lộc "đội nón ra đi"

Không gian sống 38 phút trước
Phẫn nộ bé trai 10 tuổi nghi bị cha đánh bầm tím khắp người

Phẫn nộ bé trai 10 tuổi nghi bị cha đánh bầm tím khắp người

Đời sống 42 phút trước
Gợi ý văn khấn bao sái ban thờ, rút tỉa chân nhang đầy đủ

Gợi ý văn khấn bao sái ban thờ, rút tỉa chân nhang đầy đủ

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Vì sao Hoàng Tử Thao kinh doanh thu 30 tỉ won nhưng chưa hồi vốn?

Vì sao Hoàng Tử Thao kinh doanh thu 30 tỉ won nhưng chưa hồi vốn?

Sao quốc tế 49 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Liên tiếp từ ngày 11/2/2026 - 15/2/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Liên tiếp từ ngày 11/2/2026 - 15/2/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Danh tính mẹ chồng tẩm xăng đốt căn hộ vì mâu thuẫn con dâu, 2 cháu nội bị bỏng

Danh tính mẹ chồng tẩm xăng đốt căn hộ vì mâu thuẫn con dâu, 2 cháu nội bị bỏng

Đời sống 1 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 bị bạn học đánh tử vong

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 bị bạn học đánh tử vong

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/2/2026, 3 con giáp gặp thời gặp thế, tiền vàng 'chất thành núi', giàu sang khó ai bì kịp, mọi điều hanh thông

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/2/2026, 3 con giáp gặp thời gặp thế, tiền vàng 'chất thành núi', giàu sang khó ai bì kịp, mọi điều hanh thông

Cúng ông Công ông Táo ở đâu mới đúng? Vị trí đắc địa giúp gia chủ rước tài lộc, bình an

Cúng ông Công ông Táo ở đâu mới đúng? Vị trí đắc địa giúp gia chủ rước tài lộc, bình an

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày đầu năm tốt lành

Sau ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày đầu năm tốt lành

Vận đỏ như son đúng ngày ông Công ông Táo, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Vận đỏ như son đúng ngày ông Công ông Táo, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Gợi ý văn khấn bao sái ban thờ, rút tỉa chân nhang đầy đủ

Gợi ý văn khấn bao sái ban thờ, rút tỉa chân nhang đầy đủ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Liên tiếp từ ngày 11/2/2026 - 15/2/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Liên tiếp từ ngày 11/2/2026 - 15/2/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể