Vương Ngọc Văn thừa nhận thị trường phim Hoa ngữ gặp khó khăn

Phản hồi câu hỏi của người hâm mộ về việc khi nào cô sẽ gia nhập đoàn phim mới, Vương Ngọc Văn nói: "Tôi vẫn đang lựa chọn, hiện tại số lượng dự án thực sự quá ít. Tôi cũng đang nỗ lực hết sức để giành lấy cơ hội, nhưng lỡ như không vào đoàn được thì mọi người cũng đừng trách tôi nhé, và cũng đừng quá kỳ vọng”.

Trong livestream, nữ diễn viên Vương Ngọc Văn thẳng thắn chia sẻ rằng, số lượng dự án phim ảnh có thể khởi động suôn sẻ trên thị trường đang sụt giảm mạnh, toàn ngành đang đối mặt với tình trạng “khó khai máy” nghiêm trọng.

Trước làn sóng thu hẹp nhanh chóng của ngành, thái độ của nữ diễn viên trẻ vừa tích cực vừa bất lực.

Lịch trình do studio của Vương Ngọc Văn công bố vào cuối tháng 1 dường như cũng xác nhận điều này: trọng tâm công việc tháng 2 của cô chủ yếu là các hoạt động quảng bá cho thương hiệu; kế hoạch tham gia dự án phim mới dù được nhắc đến là “đang theo nhịp” nhưng vẫn chưa chính thức công bố.

Bản thân cô cũng tiết lộ, sau Tết sẽ tham gia ghi hình chương trình tạp kỹ “Địa cầu siêu tươi mới”.

Sự thẳng thắn ấy khiến không ít cư dân mạng cảm thấy lo lắng cho tương lai của nữ diễn viên. Bởi lẽ trước đây, Vương Ngọc Văn vốn nổi tiếng trong giới với hình ảnh “liều mạng vì nghề”, thậm chí từng chấp nhận đóng phim không cát-xê.

Trong livestream, cô cũng hé lộ nguyên nhân sâu xa phía sau nhịp làm việc cường độ cao ấy, đó là do lòng hiếu thảo với gia đình.

Vì cha mẹ Vương Ngọc Văn lớn tuổi hơn cha mẹ của nhiều người cùng thế hệ, nên cô luôn mang trong lòng cảm giác gấp gáp, lo rằng “tốc độ thành công của mình không theo kịp tốc độ cha mẹ già đi”. Nữ diễn viên mong muốn thông qua việc đóng phim dày đặc để nhanh chóng chứng minh bản thân và báo đáp gia đình.

Nhưng giờ đây, ngay cả một diễn viên sẵn sàng “đóng phim không lương để giành cơ hội” cũng phải thừa nhận “dự án quá ít”, đủ thấy sự ảm đạm của thị trường phim Hoa ngữ thời điểm hiện tại.

Cũng có fan vừa cảm thông vừa thấy bất công, kêu gọi các nhà sản xuất chú ý hơn đến những diễn viên có tinh thần cầu tiến như cô, mong rằng sẽ có “kịch bản chất lượng tương xứng”, thay vì để sự ảm đạm của thị trường chôn vùi tiềm năng diễn viên.