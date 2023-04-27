Nhan sắc trong trẻo của Vương Ngọc Văn phim 'Tình yêu anh dành cho em', liệu có thể trở thành nữ thần thế hệ mới?

Nhưng vì lời hứa phải trả thù người đã khiến mình đau khổ, Tân Kỳ quyết làm khó công việc của bạn gái cũ. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi Tân Kỳ biết được việc Mẫn Tuệ giấu anh làm mẹ đơn thân.

“Tình yêu anh dành cho em” do Vương Tử Kỳ và Vương Ngọc Văn đóng chính là bộ phim xoay quanh chuyện tình cảm của Mẫn Tuệ (Vương Ngọc Văn) và Tân Kỳ (Vương Tử Kỳ). 5 năm sau khi chia tay, cả hai tình cờ gặp lại ở một bữa tiệc. Khi chứng kiến tình cũ gặp phải tình huống trớ trêu, Tân Kỳ dù vẫn giận chuyện cũ song không thể làm ngơ và quyết định làm “anh hùng cứu mĩ nhân”.

Để cô nói ra sự thật, Tân Kỳ bày đủ mọi cách. Sau cùng, Mẫn Tuệ vô tình tiết lộ cậu bé chính là con ruột của anh khi cô hay tin cậu bé cần truyền máu. Nghe được điều này từ chính miệng của Mẫn Tuệ, Tân Kỳ không giấu được hạnh phúc. Với anh đây chính là cơ hội để có thể “cưa lại từ đầu” Mẫn Tuệ. Ngoài ra, anh có cơ hội để bù đắp khoảng thời gian vắng bóng bên cậu con trai nhỏ.

Trên màn ảnh, Vương Tử Kỳ, Vương Ngọc Văn được khen tròn vai. Họ tung hứng ăn ý, đặc biệt trong những phân cảnh tranh cãi, tạo tiếng cười cho người xem. Khi lên hình, cặp sao cũng hòa hợp với bạn diễn nhí.

Vương Ngọc Văn sinh năm 1997, hiện là nữ diễn viên tiềm năng của làng giải trí Hoa ngữ. Cô từng đóng các phim như "Tam Quốc chí", "Con voi ngồi yên", "Cửu Châu - Thiên không thành 2", "Hạ chí chưa tới"... Ngoài lối diễn tự nhiên, cô còn ghi điểm bởi vẻ ngoài trong sáng và thuần khiết.

Sở hữu vẻ ngoài trong sáng, thuần khiết, Vương Ngọc Văn phù hợp với nhiều tạo hình khác nhau, từ cổ trang đến hiện đại và không bị hạn chế thể loại phim có thể đóng. Không chỉ trên màn ảnh, ngay cả đời thực cô cũng áp dụng những phong cách đơn giản.

Cách ăn mặc, trang điểm của Vương Ngọc Văn luôn ưu tiên sự nhẹ nhàng và trẻ trung. Cô thường xuyên diện các tông màu đơn sắc song vẫn đủ tôn vóc dáng.

Trong khi đó, bạn diễn của cô - Vương Tử Kỳ sinh năm 1996. Xuất thân từ Khoa biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, sao nam từng đóng vai phụ trong các tác phẩm như "Hạnh phúc trong tầm tay", "Cửu Châu - Thiên không thành 2"... Tuy nhiên, phải đến "Ngự tứ tiểu ngỗ tác" và "Chỉ là quan hệ hôn nhân", tên tuổi Vương Tử Kỳ mới thật sự bứt phá.