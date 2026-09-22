Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Đoạn clip ghi lại cho thấy, người giao hàng đang di chuyển qua khu Hindustan Compound ở Jajmau trước khi biến mất vào hố đào vào đêm muộn ngày 16/9. Người dân cho biết hố này đã bị để mở sau khi công việc sửa chữa cống được thực hiện khoảng 15 ngày trước đó.
Video 17:30 22/09/2026

Phong Lăng | Theo Phụ nữ sức khỏe

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