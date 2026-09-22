Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, tuổi Thìn được Chính Quan nâng đỡ, đầu tháng dễ mà có tin vui liên quan đến thi cử, xin việc, thăng chức, tăng lương, đòi quyền lợi. Kiểu người tràn đầy năng lượng như bạn thường rất được yêu mến và gặp may mắn trong công việc.

Cục diện hai hành Thổ tương hòa cho biết sắp tới bạn sẽ có cơ hội đầu tư trong kinh doanh, mang lại lợi nhuận đáng kể, hãy cố gắng nắm bắt nhưng đừng hấp tấp. Càng bình tĩnh, khiêm tốn thì con giáp này càng dễ có lộc.

Con giáp tuổi Tỵ

Sau 2 tuần nữa, nhờ có Tam Hội thúc đẩy, người tuổi Tỵ có cơ hội gặp được quý nhân. Đối phương có thể sẽ đưa ra cho bạn những lời gợi ý hữu ích, vì thế hãy khiêm tốn và chăm chú lắng nghe, bạn có thể tìm ra hướng đi mới cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn kinh doanh ký kết được những hợp đồng béo bở, mang lại nguồn lợi nhuận nhanh chóng. Hơn nữa, bản mệnh và đối tác là người cùng chí hướng nên mọi việc càng tiến triển suôn sẻ hơn, tránh được nhiều tranh chấp không đáng có.

Con giáp tuổi Ngọ

Sau 2 tuần nữa, Tự hình không hẳn là điều xấu nếu bạn dành thời gian này đánh giá lại ưu và nhược điểm của bản thân, nhờ đó mà bạn có thể biết được nên làm gì những bước tiếp theo. Đừng ngại thừa nhận một số thiếu sót của bản thân vì việc nhận diện ra chúng cũng khá quan trọng đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Ấn chỉ lối giúp con giáp tuổi Ngọ sẽ hanh thông, thuận lợi hơn trong công việc. Hứa hẹn sẽ có một người giàu kinh nghiệm và sáng suốt xuất hiện, giúp bạn tìm ra hướng đi đúng đắn trên hành trình sắp tới.

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