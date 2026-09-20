Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Trong tuần mới (21 đến 27/9/2026), Chính Quan trợ mệnh giúp Tỵ suôn sẻ trong mọi việc mình đang làm. Nhờ suy nghĩ lạc quan nên rất nhiều lần bạn thoát khỏi áp lực do công việc đem lại. Bạn có một ngày mới nhiều bất ngờ. Điều bạn chỉ nghĩ là trong mơ cuối cùng đã thành sự thật.

Tam Hợp chiếu sáng đường tiền tài của Tỵ giúp con giáp này kiếm được kha khá lộc lá về mình. Con đường kiếm tiền khá dễ, tuy nhiên bạn cũng nên cẩn thận để tránh bị lừa gạt. Con giáp thiện lương này có tiền nhưng không khinh chê người, rất thích làm phước giúp người nghèo khổ.

Con giáp tuổi Mùi

Trong tuần mới (21 đến 27/9/2026), Thiên Ấn mang lại động lực nên tuổi Mùi trở nên vui vẻ, thoải mái hơn. Thậm chí, lúc này bạn sẽ có cảm hứng tân trang lại góc sinh hoạt của mình. Một số món nội thất xinh xắn hoặc một màu sơn mới cũng đủ mang đến sự khác biệt cho căn phòng của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh cho thấy đây là thời điểm thích hợp để các cặp đôi trải lòng với nhau về quá khứ và cả những tổn thương trong thời gian qua. Sự gần gũi về mặt cảm xúc sẽ giúp hai bạn hàn gắn những vết nứt trong mối quan hệ hiện tại.

Con giáp tuổi Dần

Trong tuần mới (21 đến 27/9/2026), tài chính của tuổi Dần được cải thiện. Có thể thấy những việc bản mệnh làm suốt nửa đầu năm nay đã bắt đầu có kết quả khi có được khoản thu nhập gia tăng, tuy nhiên, để có nhiều tiền hơn vẫn phải tiếp tục cố gắng.

Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày này bản mệnh có xu hướng khá ích kỷ, không muốn giúp đỡ người khác vì sợ bị ảnh hưởng hay liên lụy. Có thể nhiều người chê trách nhưng bản mệnh hiểu rằng mình có những quy định riêng, việc gì giúp được thì đã giúp, việc gì đi quá khả năng thì sẵn sàng từ chối.

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