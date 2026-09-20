Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, cát tinh Chính Ấn che chở, đường công danh của người tuổi Mão khá thuận lợi. Các kế hoạch được triển khai đúng như dự tính của bạn, đem thành quả rất đáng tự hào. Nhờ sự nghiêm túc, hết lòng vì công việc nên hôm nay bản mệnh đã nhận được niềm vui này, song bạn vẫn cần sửa thói xấu cứng nhắc, bảo thủ của mình đi nhé.

Tài chính vốn vẫn có khoản thu nhập ổn định, nhưng điều khiến bạn lo lắng là chi phí cho cuộc sống và các vấn đề công việc ngày càng tăng khiến bạn đôi khi cũng không thể kiểm soát được tài chính. Bạn nên có phương án đối phó với những tình huống bất ngờ, tức là tiết kiệm tiền cho những khi cần dùng tới tiền.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, tuổi Tỵ đang có sự quyết tâm rất lớn việc phát triển sự nghiệp cá nhân. Con giáp này có cơ hội thể hiện năng lực của mình trong hôm nay. Bản mệnh không gặp phải khó khăn gì trong những việc liên quan đến đúng chuyên môn dù với người khác đó lại là một trở ngại lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Nguồn thu nhập chính trong ngày của bản mệnh khá ổn định, nếu muốn bản mệnh vẫn có thể có thêm thu nhập bên ngoài, miễn là bản mệnh chủ động và năng động hơn. Bên cạnh đó, bản mệnh nên có kế hoạch sử dụng tiền bạc dư dôi một cách hợp lý, có thể tiết kiệm đề phòng khi cần hoặc đầu tư vào lĩnh vực mới để tiền bạc sinh sôi nảy nở.

Con giáp tuổi Thân

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, thời vận của tuổi Thân tốt đẹp và thuận lợi, nhưng sự tốt đẹp này chỉ ở mức độ trung bình. Vì vậy, trong công việc bạn cứ tiến hành một cách bình thường là tốt, việc như thế nào cứ làm như thế ấy, không nên tính chuyện lớn lao sẽ bị bất lợi. Thứ Hai này cũng là một ngày thuận lợi cho việc cầu về đường đi, di chuyển, tính toán, cho nên nếu muốn đi xa, mưu tính công việc hoặc thay đổi nơi ăn chốn ở thì nên thực hiện sẽ tốt cho tuổi Thân.

Ảnh minh họa: Internet

Gia đạo có sự thu dọn, sắp xếp lại đồ đạc, hoặc có sự thay đổi nơi ăn chốn ở của người thân. Bạn nhận được tin tức tốt đẹp ở xa về chuyện làm ăn hoặc chuyện tiền bạc. Trong nhà, nếu có tiệc tùng, đình đám hoặc có cuộc đi xa, du lịch thì cũng nên kết thúc nhanh chóng, không nên kéo dài sẽ gây ra nhiều phiền toái không có lợi.

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