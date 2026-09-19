Trong phim, Đàm Tùng Vận vào vai Thẩm Gia Lan, tiểu thư xuất thân từ một gia đình quyền quý. Sau khi gia tộc gặp biến cố, cô buộc phải che giấu thân phận, lấy tên Hứa Lan Hương và trở thành nha hoàn trong Lâm phủ. Từ một tiểu thư được sống trong nhung lụa, Hứa Lan Hương phải thích nghi với hoàn cảnh mới, nhẫn nhịn và từng bước tìm cách giành lại quyền chủ động đối với cuộc đời. Chính tuyến nhân vật này khiến ngoại hình của Đàm Tùng Vận tiếp tục trở thành chủ đề được khán giả bàn luận.

“Lan hương như cố” chính thức lên sóng CCTV-8 và Tencent Video từ ngày 11.9, với Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đảm nhận vai chính. Bộ phim dài 47 tập, được chuyển thể từ tiểu thuyết “Lan hương duyên” của tác giả Hòa Yến Sơn.

Trước thời điểm phim lên sóng, một bộ phận khán giả cho rằng gương mặt tròn và vẻ ngoài trẻ trung của nữ diễn viên chưa tạo được cảm giác về một nhân vật đã trải qua nhiều biến cố, đặc biệt khi câu chuyện xoay quanh những cuộc đấu đá trong một gia tộc lớn.

Đây cũng không phải lần đầu Đàm Tùng Vận đối mặt với nhận xét tương tự. Từ vai Thuần Quý nhân trong “Hậu cung Chân Hoàn truyện” đến Cảnh Cảnh của “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”, vẻ ngoài trẻ hơn tuổi từng trở thành dấu ấn giúp cô ghi điểm ở các vai diễn thanh xuân.

Tuy nhiên, lợi thế này cũng khiến nữ diễn viên nhiều lần bị đặt câu hỏi về khả năng đảm nhận những nhân vật trưởng thành, có chiều sâu và trải qua nhiều tổn thương.

Trong “Lan hương như cố”, Đàm Tùng Vận lựa chọn cách diễn tiết chế thay vì xây dựng Hứa Lan Hương thành một nhân vật mạnh mẽ ngay từ đầu. Nhân vật chủ yếu che giấu cảm xúc, quan sát hoàn cảnh và thích nghi để tồn tại. Theo chia sẻ của nữ diễn viên được CCTV dẫn lại, Hứa Lan Hương phải thu lại sự sắc sảo và giấu cảm xúc khi rơi vào nghịch cảnh.

Cách thể hiện này tạo ra những phản hồi trái chiều. Một số khán giả vẫn cho rằng ngoại hình trẻ trung khiến nhân vật thiếu cảm giác từng trải. Ngược lại, có ý kiến nhận xét sự đối lập giữa vẻ ngoài mềm mại và số phận nhiều biến động tạo nên nét riêng cho vai diễn.

Sau nhiều năm hoạt động, Đàm Tùng Vận cũng liên tục thử sức với các dạng nhân vật khác nhau qua “Cẩm y chi hạ”, “Lấy danh nghĩa người nhà”, “Cẩm tâm tựa ngọc”... “Lan hương như cố” tiếp tục là một thử nghiệm của nữ diễn viên trong quá trình mở rộng hình tượng trên màn ảnh.