Đàm Tùng Vận tiết lộ mối quan hệ kéo dài 20 năm với Trương Nhược Quân

Sao quốc tế 15/09/2026 16:17

Bộ phim cổ trang Hoa ngữ “Lan Hương như cố” với sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay sau khi lên sóng. Không chỉ gây bàn luận về nội dung và diễn xuất, bộ phim còn vô tình hé lộ mối quan hệ đặc biệt giữa Đàm Tùng Vận và một nam diễn viên nổi tiếng khác.

Trong ngày “Lan Hương như cố” phát sóng, Trương Nhược Quân đăng bài quảng bá bộ phim trên mạng xã hội. Nam diễn viên viết lời nhắn đầy tình cảm, bày tỏ sự mong chờ dành cho nhân vật Hứa Lan Hương và hẹn khán giả cùng theo dõi phim.

Đáng chú ý, Đàm Tùng Vận để lại bình luận ngắn gọn nhưng thân mật: “Cảm ơn bạn học cũ”. Chỉ vài chữ này lập tức thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều khán giả bắt đầu tìm hiểu về mối quan hệ giữa hai diễn viên và phát hiện họ từng có thời gian học chung.

Theo những thông tin được chia sẻ, Trương Nhược Quân và Đàm Tùng Vận từng là bạn học cùng lớp diễn xuất hệ đào tạo nghề khóa 2007 của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Hai người quen biết nhau gần 20 năm, từ khi còn là những sinh viên theo đuổi giấc mơ bước chân vào ngành giải trí.

Đàm Tùng Vận tiết lộ mối quan hệ kéo dài 20 năm với Trương Nhược Quân - Ảnh 1

Sau khi tốt nghiệp, cả hai phát triển sự nghiệp theo những hướng khác nhau. Trương Nhược Quân và Đàm Tùng Vận đều trở thành những gương mặt được chú ý trên màn ảnh Hoa ngữ, nhưng hiếm khi nhắc đến tình bạn thời đi học để tạo sự chú ý. Chính vì vậy, lời gọi “bạn học cũ” lần này khiến khán giả bất ngờ khi biết hai người vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và âm thầm ủng hộ nhau.

Trong khi Đàm Tùng Vận nhận được sự cổ vũ từ người bạn học lâu năm, “Lan Hương như cố” cũng vô tình đưa cô vào một cuộc cạnh tranh thú vị. Nhậm Gia Luân, bạn diễn từng kết hợp ăn ý với cô trong “Cẩm y chi hạ”, cũng có tác phẩm mới “Thâm uyên vô gian” lên sóng cùng thời điểm.

Từng được yêu thích với cặp đôi Lục Dịch - Viên Kim Hạ, Đàm Tùng Vận và Nhậm Gia Luân nay trở thành “đối thủ” trên đường đua phim ảnh. Việc hai tác phẩm phát sóng cùng lúc khiến người hâm mộ không khỏi phân vân khi phải lựa chọn bộ phim để theo dõi.

Đàm Tùng Vận tiết lộ mối quan hệ kéo dài 20 năm với Trương Nhược Quân - Ảnh 2

Về phía “Lan Hương như cố”, tác phẩm đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Phim vượt mốc 29.000 điểm nhiệt chỉ sau ba ngày phát sóng và được xếp vào nhóm những tác phẩm đáng chú ý trên Tencent Video.

Bên cạnh nội dung, phim còn nhận lời khen nhờ phần thiết kế được đầu tư kỹ lưỡng. Từ phục trang, đạo cụ đến cách xây dựng các chi tiết trong câu chuyện đều được liên kết tương đối chặt chẽ, góp phần tạo nên không khí cổ trang chỉn chu.

Đặc biệt, phục trang trong phim được lấy cảm hứng từ kỹ thuật truyền thống như thêu Tô Châu, vân cẩm khắc tơ và nhuộm thực vật theo phong cách thời Minh. Trang phục của nhân vật cũng thay đổi theo từng giai đoạn, tương ứng với sự chuyển biến về thân phận và vị trí của họ trong câu chuyện.

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