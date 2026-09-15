Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Tối 14/8, Trường Giang gây chú ý khi đăng tải bài viết xin lỗi sau khoảng 10 ngày vướng những tranh luận trên Threads. Nam nghệ sĩ gửi lời xin lỗi đến những người từng tổn thương vì mình, đồng thời mong những câu chuyện liên quan đến anh không tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của các đồng nghiệp. Bài viết nhanh chóng nhận về nhiều phản ứng trái chiều.

Tối 14/8, Trường Giang thu hút sự chú ý khi chính thức đăng bài xin lỗi sau khoảng 10 ngày vướng tranh luận trên mạng xã hội Threads. Nam nghệ sĩ gửi lời xin lỗi đến những người từng bị tổn thương bởi mình, đồng thời mong những câu chuyện trong quá khứ không tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của các đồng nghiệp. Đáng chú ý, giữa hàng loạt bình luận dưới bài đăng, ca sĩ Hồng Ngọc là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi công khai để lại lời nhắn. Cô viết đúng 5 chữ: “Anh chị luôn trân quý”. Dù ngắn gọn, lời động viên này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Hồng Ngọc và Trường Giang - Nhã Phương thường gặp gỡ nhau mỗi dịp vợ chồng "Mười khó" sang Mỹ biểu diễn Hồng Ngọc vốn có mối quan hệ thân thiết với Trường Giang và Nhã Phương trong nhiều năm. Hai gia đình thường xuyên gặp gỡ, đặc biệt trong những dịp vợ chồng Trường Giang sang Mỹ biểu diễn. Mối quan hệ giữa họ không chỉ dừng ở công việc mà còn được duy trì trong đời sống thường ngày. Trước đó, Hồng Ngọc cũng từng công khai dành nhiều lời khen cho Trường Giang khi nam nghệ sĩ ra mắt dự án điện ảnh “Nhà Ba Tôi Một Phòng”. Nữ ca sĩ bày tỏ sự tin tưởng vào tác phẩm và nhận xét đàn em là người chỉn chu, nhiệt huyết, sống tình cảm.

Việc Hồng Ngọc công khai động viên Trường Giang cũng gây chú ý trong bối cảnh nhiều đồng nghiệp thân thiết của nam nghệ sĩ lựa chọn im lặng trước những tranh luận thời gian qua. Tuy nhiên, Trường Giang từng chia sẻ rằng anh chủ động đề nghị bạn bè, đồng nghiệp không lên tiếng bênh vực mình để tránh việc họ bị kéo vào ồn ào. Trường Giang gây chú ý khi đăng tải bài viết xin lỗi sau khoảng 10 ngày vướng những tranh luận trên Threads Những ngày qua, Trường Giang trở thành tâm điểm bàn luận khi một số đoạn clip, hình ảnh và phát ngôn cũ của anh được chia sẻ lại, chủ yếu liên quan đến cách tương tác với các đồng nghiệp trong những chương trình trước đây. Sau thời gian im lặng, nam nghệ sĩ quyết định lên tiếng. Trong bài viết, Trường Giang thừa nhận có thời điểm bản thân “chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn” và có những lựa chọn chưa đúng. Anh gửi lời xin lỗi đến những người từng tổn thương, khán giả đã phải bận lòng, đồng thời mong những câu chuyện trong quá khứ không tiếp tục làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của bất kỳ ai. Lời xin lỗi của Trường Giang tiếp tục tạo ra nhiều tranh luận. Trong khi một số khán giả đánh giá cao thái độ nhận trách nhiệm, những người khác cho rằng nam nghệ sĩ vẫn chưa giải đáp cụ thể các vấn đề được đặt ra. Giữa những luồng ý kiến trái chiều, bình luận ngắn gọn của Hồng Ngọc trở thành một trong những phản hồi đáng chú ý dưới bài đăng.

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Trường Giang và Nhã Phương không chỉ ghi dấu ấn qua những dự án riêng mà còn được khán giả quan tâm bởi chuyện tình kéo dài nhiều năm. Từ lần đầu hợp tác trên màn ảnh, cả hai trải qua không ít ồn ào và thử thách trước khi chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dnah-tinh-sao-nu-duy-nhat-phan-hoi-loi-xin-loi-cua-truong-giang-bang-ung-5-chu-768718.html