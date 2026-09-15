Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Hậu trường 15/09/2026 17:20

Nam Em mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ một dòng tâm sự về cuộc sống hiện tại trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bài đăng nhanh chóng được cô xóa sau đó.

Nam Em mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ một dòng tâm sự về cuộc sống hiện tại trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bài đăng nhanh chóng được cô xóa sau đó.

Trong nội dung đã đăng, Nam Em viết: “Ít nhất bây giờ bạn có gia đình, có tài sản, có người ôm bạn khi bạn ngã. Còn mình vẫn đang một mình nỗ lực lấy lại sức khỏe và tinh thần. Nên chưa chắc ai mới là người sống tốt hơn đâu”.

Nữ nghệ sĩ không đề cập cụ thể người được nhắc đến trong bài viết, đồng thời không đưa ra thêm lời giải thích sau khi xóa bài. Dù chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, chia sẻ này vẫn được nhiều khán giả quan tâm và bàn luận.

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi - Ảnh 1
Nam Em mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ một dòng tâm sự về cuộc sống hiện tại trên mạng xã hội

Động thái của Nam Em diễn ra trong thời điểm cô bước sang tuổi 30 với nhiều thay đổi trong cuộc sống. Tháng 3/2026, người đẹp xác nhận kết thúc mối quan hệ kéo dài hơn hai năm với Bùi Hữu Cường. Khi chia sẻ về chuyện này, Nam Em gửi lời cảm ơn người cũ vì quãng thời gian đồng hành và những kỷ niệm đẹp từng có.

Sau khi khép lại mối quan hệ từng được kỳ vọng tiến tới hôn nhân, Nam Em có nhiều dấu hiệu cho thấy cô muốn dành thời gian tập trung cho bản thân. Trước đây, trong một cuộc phỏng vấn, người đẹp từng chia sẻ quan điểm rằng bên trong mỗi người trưởng thành vẫn luôn tồn tại một phần trẻ con. Theo cô, càng lớn, con người càng phải gánh vác nhiều trách nhiệm với gia đình, công việc và các mối quan hệ. Chỉ khi những áp lực ấy được đặt xuống, mỗi người mới có cơ hội trở về với con người nguyên bản của mình.

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi - Ảnh 2
Trang Facebook cá nhân và số điện thoại của Nam Em được cho là đang tạm khóa

Nam Em cũng từng nói rằng sống thật với cảm xúc đôi khi có thể khiến một người dễ mất lòng, nhưng đổi lại, họ không phải mất quá nhiều thời gian để đoán ý hay nghi ngờ nhau. Khi được hỏi nếu có thể quay ngược thời gian và gặp lại một người, cô từng lựa chọn người mình yêu nhất để nói một câu: “Tôi sai rồi”.

Chia sẻ này cho thấy Nam Em từng nhìn lại những mối quan hệ trong quá khứ với sự tự nhận thức về cả những điều mình đã làm chưa đúng.

Hiện tại, trang Facebook cá nhân và số điện thoại của Nam Em được cho là đang tạm khóa.

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Từ khóa:   Nam Em Trường Giang sao Việt

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