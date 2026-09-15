Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trước câu hỏi vì sao từng quen những người phụ nữ khác khi đang trong mối quan hệ với Nhã Phương, Trường Giang thừa nhận nếu được trở lại quá khứ, anh sẽ không lựa chọn hành động như vậy.

Giữa những ồn ào từng khiến chuyện tình cảm của Trường Giang và Nhã Phương nhận được nhiều sự quan tâm, nam nghệ sĩ từng có những chia sẻ thẳng thắn về những lựa chọn trong quá khứ. Anh không né tránh khi nhìn lại quãng thời gian từng vướng vào những mối quan hệ khác dù đã có Nhã Phương bên cạnh.

"Về vấn đề tại sao quen những người phụ nữ khác khi đã có Nhã Phương. Nếu được quay trở lại quá khứ, tôi sẽ không làm điều đó. Nhưng nếu là có một nút để xóa điều đó, tôi sẽ chọn không. Vì đó chính là bài học xương máu, để tôi nhìn nhận lại tư cách của mình", Trường Giang chia sẻ.

Tuy nhiên, nam nghệ sĩ cho rằng bản thân không muốn xóa bỏ hoàn toàn những gì đã xảy ra. Với anh, những sai lầm ấy trở thành một bài học đắt giá để nhìn nhận lại con người và cách ứng xử của chính mình.

Điều đáng chú ý là Trường Giang không lấy tuổi trẻ hay danh tiếng để biện minh cho những lựa chọn khi ấy. Anh thẳng thắn cho rằng việc bản thân là người nổi tiếng hay còn trẻ không phải lý do để dẫn đến những hành động vượt quá giới hạn.

"Tôi không đổ lỗi cho tuổi trẻ. Tôi cũng không đổ lỗi mình là người nổi tiếng. Bởi vì rất nhiều người trẻ, họ không làm vậy. Có rất nhiều người nổi tiếng, họ cũng không làm điều đó", anh nói.

Trường Giang mong những câu chuyện trong quá khứ không tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của những người liên quan

Theo Trường Giang, ở thời điểm đó, việc nhận được quá nhiều tình cảm từ mọi người có thể đã khiến anh mất đi sự tỉnh táo cần thiết. Nam nghệ sĩ thừa nhận chính bản thân đã cho phép mình bước qua những giới hạn vốn nên được giữ gìn trong một mối quan hệ.

"Có thể thời điểm đó, tôi được quá nhiều người yêu thương. Và tôi đã cho phép mình đi sai, quá giới hạn", Trường Giang nhìn nhận.

Anh cũng nhắc lại suy nghĩ của bản thân khi ấy, khi cho rằng những chuyện mình làm sẽ không bị phát hiện: "Tôi nghĩ rằng: "Không sao đâu, không ai biết là được".

Nhìn lại những gì đã qua, Trường Giang cho thấy anh lựa chọn đối diện với sai lầm thay vì tìm một lý do để bao biện. Với nam nghệ sĩ, điều quan trọng không chỉ nằm ở việc thừa nhận những chuyện đã xảy ra mà còn là nhìn nhận trách nhiệm của bản thân và rút ra bài học cho chặng đường phía trước.

Những chia sẻ thẳng thắn này từng thu hút sự chú ý của công chúng bởi Trường Giang không né tránh những câu hỏi nhạy cảm về đời tư. Thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh, tuổi trẻ hay ánh hào quang showbiz, anh nhận phần trách nhiệm về mình và xem những vấp ngã trong quá khứ là bài học để trưởng thành hơn.