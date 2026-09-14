Tình hình của NSƯT Hoài Linh khiến nhiều người lo lắng

Hậu trường 14/09/2026 13:55

Năm 2026, NSƯT Hoài Linh trở lại màn ảnh với hai dự án Người Được Chọn và La Bàn Không Hướng Bắc. Sau nhiều năm ghi dấu tại phòng vé bằng loạt tác phẩm có doanh thu tốt, sự xuất hiện của nam nghệ sĩ tiếp tục nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Năm 2026, NSƯT Hoài Linh trở lại màn ảnh với hai dự án Người Được Chọn và La Bàn Không Hướng Bắc. Sau nhiều năm ghi dấu tại phòng vé bằng loạt tác phẩm có doanh thu tốt, sự xuất hiện của nam nghệ sĩ tiếp tục nhận được sự quan tâm từ khán giả. Tuy nhiên, những thành tích trong quá khứ cũng đồng thời trở thành áp lực khi mỗi dự án mới đều phải đối diện với kỳ vọng ngày càng cao.

Trong sự nghiệp điện ảnh, Hoài Linh từng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi bật như Nhà Có Năm Nàng Tiên, Quý Tử Bất Đắc Dĩ, Tía Tui Là Cao Thủ, Nắng, Dạ Cổ Hoài Lang, Làm Giàu Với Ma và Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn. Riêng 7 tác phẩm này mang về tổng doanh thu khoảng 469 tỷ đồng. Nếu tính thêm những bộ phim khác, tổng doanh thu các tác phẩm có sự tham gia của Hoài Linh đã vượt mốc 500 tỷ đồng.

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Sau nhiều tác phẩm đạt doanh thu tốt, NSƯT Hoài Linh trở lại màn ảnh với hai dự án mới và những kỳ vọng lớn từ khán giả

Những con số trên giúp nam nghệ sĩ duy trì vị thế đáng chú ý trên màn ảnh rộng, nhưng cũng khiến khán giả hình thành một “thước đo” nhất định cho các dự án sau. Trong bối cảnh thị trường điện ảnh ngày càng cạnh tranh, tên tuổi diễn viên có thể tạo sức hút ban đầu nhưng không còn là yếu tố bảo đảm thành công. Chất lượng kịch bản, diễn xuất và khả năng chạm đến thị hiếu khán giả mới quyết định sức sống lâu dài của một bộ phim.

Đáng chú ý, Người Được Chọn mang đến cho Hoài Linh một hình ảnh khác biệt. Trong phim của đạo diễn Mai Thế Hiệp, anh vào vai thầy Thạch, một người hầu đồng trải qua nhiều biến cố và sở hữu đời sống nội tâm phức tạp. Nhân vật này có màu sắc khác hẳn hình ảnh người cha bình dị, gần gũi mà nam nghệ sĩ từng thể hiện trong Làm Giàu Với Ma.

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NSƯT Hoài Linh gây chú ý khi trở lại màn ảnh năm 2026 với Người Được Chọn và La Bàn Không Hướng Bắc

Trong khi đó, La Bàn Không Hướng Bắc cũng gây chú ý khi Hoài Linh góp mặt trong dàn diễn viên, còn nghệ sĩ Quyền Linh đảm nhận vai trò cố vấn nghệ thuật. Sự xuất hiện của hai nghệ sĩ quen thuộc có thể giúp bộ phim thu hút sự chú ý trước ngày phát hành, nhưng để tạo hiệu ứng lâu dài, tác phẩm vẫn cần chinh phục người xem bằng câu chuyện và chất lượng riêng.

Với Hoài Linh, thử thách lớn nhất hiện tại không nằm ở việc chứng minh tên tuổi mà là duy trì sức hút trong một thị trường đã thay đổi. Những thành công trước đây vừa là lợi thế, vừa đặt ra chuẩn mực cao hơn. Người Được Chọn và La Bàn Không Hướng Bắc vì thế được xem là những phép thử đáng chú ý cho hành trình trở lại màn ảnh của nam nghệ sĩ trong năm 2026

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Từ khóa:   NSƯT Hoài Linh sao Việt phim NSƯT Hoài Linh

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