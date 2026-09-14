Máy bay lao thẳng xuống đất chỉ vài giây sau khi cất cánh, phi công sống sót sau tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra ở vùng nông thôn Perdices, tỉnh Entre Ríos, Argentina, vào khoảng 1h30 chiều ngày 10/9. Phi công đã được đưa gấp đến Bệnh viện Centenario để điều trị. Các quan chức chưa tiết lộ mức độ thương tích nhưng xác nhận ông vẫn còn sống và đang được chăm sóc y tế.

Video 2 ngày 10 giờ 19 phút trước 2 ngày 10 giờ 19 phút trước Ngọc Phương | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/may-bay-lao-thang-xuong-at-chi-vai-giay-sau-khi-cat-canh-phi-cong-song-sot-sau-tai-nan-768558.html