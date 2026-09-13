Nhã Phương có động thái bảo vệ gia đình sau loạt ồn ào liên quan đến Trường Giang

Chỉ vài giờ sau khi được đăng tải, bức ảnh nhận gần 100.000 lượt yêu thích cùng hàng nghìn bình luận. Động thái của Nhã Phương nhanh chóng được chú ý trong bối cảnh Trường Giang đang trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội bởi những ồn ào liên quan đến đời tư trong quá khứ.

Nhã Phương mới đây thu hút sự chú ý khi bất ngờ thay đổi ảnh đại diện trên trang cá nhân. Không phải hình ảnh cá nhân như thường lệ, nữ diễn viên lựa chọn một khoảnh khắc đặc biệt bên ông xã Trường Giang . Trong bức ảnh, Nhã Phương và Trường Giang ôm chặt nhau, cùng hướng ánh mắt về phía trước. Hình ảnh được chụp từ phía sau, không có bất kỳ dòng chú thích nào nhưng được nhiều người cho rằng mang thông điệp về sự đồng hành và gắn kết của hai vợ chồng.

Thay vì trực tiếp lên tiếng, Nhã Phương lựa chọn cách thể hiện khá kín đáo. Việc thay ảnh đại diện bằng khoảnh khắc hai vợ chồng sát bên nhau được nhiều khán giả nhận xét là cách cô thể hiện sự ủng hộ dành cho chồng và gia đình.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả gửi lời động viên đến Nhã Phương và Trường Giang. Một số ý kiến đánh giá nữ diễn viên giữ cách ứng xử bình tĩnh, không đưa ra phát ngôn dễ khiến những tranh luận trên mạng xã hội trở nên căng thẳng hơn.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Nhã Phương lựa chọn cách im lặng trước những ồn ào liên quan đến ông xã. Trong nhiều năm chung sống, nữ diễn viên thường hạn chế bình luận về các vấn đề đời tư của Trường Giang và tập trung xây dựng cuộc sống gia đình.

Nhã Phương có cuộc sống bình lặng, không bận tâm bàn tán

Nhã Phương và Trường Giang kết hôn năm 2018 và hiện có hai con. Sau nhiều năm bên nhau, cặp đôi thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, đồng thời hạn chế đưa các vấn đề riêng tư ra trước công chúng.

Vì vậy, hình ảnh mới được Nhã Phương lựa chọn làm ảnh đại diện càng nhận được sự quan tâm. Không thể khẳng định đây là lời đáp trực tiếp trước những tranh luận đang diễn ra, song động thái này cho thấy cô vẫn duy trì hình ảnh kín tiếng và đề cao sự riêng tư của gia đình.

Nhiều khán giả cũng cho rằng, thay vì những lời giải thích hay tranh luận trên mạng xã hội, một hình ảnh hai vợ chồng cùng hướng về phía trước có thể được hiểu đơn giản như một cách Nhã Phương thể hiện sự đồng hành với Trường Giang giữa thời điểm nhiều thông tin đời tư đang được bàn luận.