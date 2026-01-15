Nhã Phương nghỉ dưỡng ở nhà vườn trước khi sinh con thứ ba, Trường Giang 'xót vợ' vì phải xa nhà

Hậu trường 15/01/2026 15:40

Trước khi sinh con thứ 3, vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang tranh thủ đưa hai con Destiny và Hope về nhà vườn Đà Lạt nghỉ ngơi và ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Cả gia đình quây quần trong ngôi nhà gỗ ấm áp và khu vườn ngập sắc hoa.

Mới đây, vợ chồng Nhã Phương cùng hai con quây quần bên nhau, tận hưởng niềm vui trong căn nhà nhỏ. Dù bước vào tháng cuối thai kỳ, nữ diễn viên 9X vẫn giữ vóc dáng khỏe khoắn và nhan sắc ngọt ngào. Bên chồng con, sao phim Cây táo nở hoa không giấu được niềm hạnh phúc.

Về chung nhà đã nhiều năm, Trường Giang - Nhã Phương vẫn tình tứ, lãng mạn như thuở mới yêu. Hai nhóc tỳ thì vẫn như thường ngày quấn quýt ba và thích thú ôm lấy bụng bầu của mẹ.

Nhã Phương nghỉ dưỡng ở nhà vườn trước khi sinh con thứ ba, Trường Giang 'xót vợ' vì phải xa nhà - Ảnh 1Nhã Phương nghỉ dưỡng ở nhà vườn trước khi sinh con thứ ba, Trường Giang 'xót vợ' vì phải xa nhà - Ảnh 2
Dù mang bầu, Nhã Phương vẫn hỗ trợ nửa kia trong vai trò giám đốc casting của phim, cùng anh lựa chọn các gương mặt phù hợp với từng vai diễn

Dù đã vào tháng cuối thai kỳ, Nhã Phương vẫn giữ vóc dáng khỏe mạnh và nét mặt ngọt ngào. Bên chồng con, nữ diễn viên tỏa nụ cười dịu dàng của người vợ, người mẹ hạnh phúc. Trường Giang và Nhã Phương tình tứ như thuở mới yêu, trong khi hai nhóc tỳ quấn quýt cha mẹ và thích thú ôm bụng bầu. Cô công chúa Destiny sắp 7 tuổi ngày càng nữ tính, xinh đẹp và tự tin. Còn cậu em Hope thì bụ bẫm, tinh nghịch với gương mặt giống hệt bố.

Nhã Phương cho biết những tháng gần đây, Trường Giang tập trung cho phim điện ảnh Nhà ba tôi một phòng công chiếu dịp Tết Bính Ngọ mà anh vừa đạo diễn vừa đóng chính. Vợ chồng cô sắp xếp khó khăn mới có hơn 2 ngày nghỉ cuối năm để đưa các con lên Đà Lạt, tận hưởng thời gian bên nhau và lưu giữ cột mốc quan trọng của gia đình.

Nhã Phương nghỉ dưỡng ở nhà vườn trước khi sinh con thứ ba, Trường Giang 'xót vợ' vì phải xa nhà - Ảnh 3Nhã Phương nghỉ dưỡng ở nhà vườn trước khi sinh con thứ ba, Trường Giang 'xót vợ' vì phải xa nhà - Ảnh 4Nhã Phương nghỉ dưỡng ở nhà vườn trước khi sinh con thứ ba, Trường Giang 'xót vợ' vì phải xa nhà - Ảnh 5
Nhã Phương - Trường Giang đưa 2 con về Đà Lạt chụp ảnh gia đình

So với lần mang thai Hope, bộ ảnh này thực hiện muộn hơn do gia đình phải sắp xếp lịch rất lâu. Mặc dù chụp ảnh tại TPHCM tiện lợi hơn nhưng vì nhà vườn Đà Lạt từng là ước mơ ngày xưa của cô, cô muốn lưu giữ kỷ niệm tại nơi này.

Dù mới hơn 2 tuổi, cậu bé Hope tuy chưa hiểu vai trò làm anh nhưng vẫn bắt chước chị Destiny hôn bụng mẹ và gọi em bé. Về phần con gái lớn, Nhã Phương thương con phải sớm chia sẻ tình yêu của cha mẹ. Cô tự nhắc nhở cần dành nhiều thời gian tâm sự với công chúa nhỏ để con không thiệt thòi và kết nối sâu sắc hơn với các em.

Nhã Phương nghỉ dưỡng ở nhà vườn trước khi sinh con thứ ba, Trường Giang 'xót vợ' vì phải xa nhà - Ảnh 6Nhã Phương nghỉ dưỡng ở nhà vườn trước khi sinh con thứ ba, Trường Giang 'xót vợ' vì phải xa nhà - Ảnh 7
Khó khăn lắm, vợ chồng nghệ sĩ mới thu xếp được hơn hai ngày nghỉ cuối năm, đưa các con lên Đà Lạt nghỉ dưỡng và cùng nhau lưu giữ một cột mốc của gia đình

Trong thai kỳ thứ 3, Nhã Phương trải qua nhiều thay đổi nội tiết tố, bụng lớn nhanh và cơ thể nặng nề hơn 2 lần trước. Tuy nhiên, ngoài viêm mũi dị ứng, sức khỏe cô khá ổn. Đang ở tháng cuối thai kỳ, cô vẫn kiên trì tập luyện nhẹ nhàng và đều đặn.

Qua 3 lần làm mẹ, Nhã Phương thấu hiểu biến đổi cơ thể và ngoại hình phụ nữ trong từng giai đoạn mang thai, sinh nở và nuôi con. Cô nhận thức phụ nữ, đặc biệt nghệ sĩ, đều mong luôn xuất hiện với diện mạo đẹp nhất. Song cô không buồn bã hay căng thẳng về thay đổi bề ngoài vì với cô, chào đón và chăm sóc sinh linh nhỏ là hạnh phúc thiêng liêng.

Mới đây, Mỹ Tâm khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao khi đăng tải thông báo khẩn liên quan đến việc hình ảnh và giọng nói của cô bị giả mạo bằng công nghệ AI.

Từ khóa:   Nhã Phương Trường Giang sao Việt

