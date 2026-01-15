NÓNG: Danh ca Tuấn Ngọc và vợ ly hôn sau hơn 30 năm chung sống

Hậu trường 15/01/2026 11:37

Thông tin về danh ca Tuấn Ngọc đang nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả.

Theo hồ sơ của Tòa thượng thẩm bang California (Mỹ), vợ chồng danh ca thuận tình ly hôn hồi tháng 7/2025 sau hai năm sống ly thân, với lý do "có những khác biệt không thể hòa giải". Hai nghệ sĩ kết hôn năm 1994, có ba con gái đều đã trưởng thành.

Vợ chồng nghệ sĩ có cuộc sống kín tiếng. Lần gần nhất cả hai xuất hiện cùng nhau là trong tiệc sinh nhật của ca sĩ Tuấn Ngọc ở Mỹ năm 2020. Trước đó, thi thoảng, họ về nước hát chung trong vài đêm nhạc phòng trà. Nghệ sĩ Tuấn Ngọc từng nhiều lần cảm ơn sự hậu thuẫn của vợ cho sự nghiệp ca hát của ông.

NÓNG: Danh ca Tuấn Ngọc và vợ ly hôn sau hơn 30 năm chung sống - Ảnh 1
Danh ca Tuấn Ngọc và Thái Thảo trong một lần về Việt Nam

Tuấn Ngọc tên thật là Lữ Anh Tuấn, sinh năm 1947 tại Đà Lạt, là con trai của nhạc sĩ Lữ Liên. Trước khi trở thành một ca sĩ hoạt động độc lập, Tuấn Ngọc là thành viên của ban nhạc The Strawberry Four cùng với nhạc sĩ Đức Huy. Sau khi rời nhóm, ông được phòng trà Tự do mời về trình diễn. Nam danh ca bắt đầu ca hát độc lập cũng như trở thành khách mời của ban nhạc gia đình Blue Jets, sau đó đổi tên thành The Uptight bao gồm thành viên là các em ruột của Tuấn Ngọc như ca sĩ Khánh Hà, Anh Tú, Lan Anh... 

Sau khi đi định cư, Tuấn Ngọc trở thành một trong những giọng ca nam nổi bật ở các trung tâm băng đĩa với những tình khúc của Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Từ Công Phụng, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn. Trong đó, bài hát Riêng một góc trời đã giúp ông để lại dấu ấn đậm nét trong khán giả yêu nhạc.

NÓNG: Danh ca Tuấn Ngọc và vợ ly hôn sau hơn 30 năm chung sống - Ảnh 2
Danh ca Tuấn Ngọc

Về phía Thái Thảo, bà là con gái của nhạc sĩ Phạm Duy và ca sĩ Thái Hằng, có dì ruột là danh ca Thái Thanh. Bà cũng từng là giọng ca nổi tiếng ở các phòng trà. Tuy nhiên, sau khi kết hôn với Tuấn Ngọc vào năm 1994 Thái Thảo từ bỏ nghiệp hát để chăm lo tổ ấm và chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong một số tiết mục ở các trung tâm băng đĩa ở hải ngoại. Sau 25 chung sống, vợ chồng nữ ca sĩ có với nhau ba cô con gái.

Thái Thảo vốn ngại đám đông nên hiếm khi xuất hiện trước truyền thông Việt Nam. Nữ ca sĩ thường về nước để ủng hộ chồng biểu diễn hay làm giám khảo một cách thầm lặng.

 

Từ khóa:   danh ca Tuấn Ngọc danh ca Tuấn Ngọc ly hôn sao Việt

