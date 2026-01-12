Kim Hiền ly hôn chồng Việt kiều sau 8 năm chung sống ở Mỹ

Hậu trường 12/01/2026 16:01

Mới đây, diễn viên Kim Hiền và chồng Việt kiều đã ly hôn sau gần 8 năm chung sống. Cả hai có một con gái chung, chào đời vào năm 2015.

Diễn viên Kim Hiền chia tay chồng, doanh nhân Andy Hải Lê, sau khoảng tám năm chung sống, hồi tháng 7/2025.

Theo hồ sơ pháp lý Kim Hiền nộp tại Tòa Thượng thẩm bang California, hạt Orange County, cô kết hôn với doanh nhân Andy Hải Lê vào tháng 7/2015. Sau 7 năm 10 tháng chung sống, họ ly thân từ tháng 5/2023 và có một con gái chung. Ngày 8/5/2023, Kim Hiền đưa đơn xin ly hôn nhưng chồng cũ không phản hồi, nên hai tháng sau cô đề nghị tòa xử ly hôn đơn phương. Hôn nhân của cô chính thức khép lại vào ngày 17/7/2025.

Kim Hiền ly hôn chồng Việt kiều sau 8 năm chung sống ở Mỹ - Ảnh 1
Kim Hiền và chồng cũ thời hẹn hò, trước khi cô qua Mỹ sống

Vụ ly hôn của Kim Hiền không có tranh chấp về tài sản, con cái. Con chung của họ là bé Yvona, 10 tuổi, do hai bên cùng chịu trách nhiệm nuôi dạy. Kim Hiền và chồng cũ chia sẻ quyền giám hộ pháp lý, cùng tham gia quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến giáo dục, y tế và phúc lợi của con.

Trước đó, Kim Hiền giấu kín việc hôn nhân rạn nứt. Từ năm 2022, cô cùng hai con chuyển ra sống trong ngôi nhà riêng tại Fountain Valley, gọi đây là "ngôi nhà ước mơ để dành cho các con". Sau khi chuyển nhà, diễn viên không nhắc đến chồng cũ, thường xuyên khoe hình ảnh bên hai con và các hoạt động như làm vườn, chăm sóc bản thân, chơi với thú cưng. Cô cũng bắt đầu xây dựng các công việc mới để có thu nhập riêng, gồm bán sản phẩm yến sào online và sản xuất nội dung trên kênh YouTube.

Kim Hiền ly hôn chồng Việt kiều sau 8 năm chung sống ở Mỹ - Ảnh 2
Kim Hiền từng là gương mặt đình đám của làng giải trí Việt

Trong bài phỏng vấn với Ngôi Sao năm 2021, Kim Hiền gọi chồng cũ là "ba của Yvona" thay vì ông xã như trước. Cô cho biết thời điểm đó hai vợ chồng độc lập về cảm xúc và kinh tế. "Chúng tôi tôn trọng đời sống riêng tư của nhau. Trong bữa ăn, cả hai thường trao đổi về công việc, con cái và một số chủ đề thực tế. Andy mang nhiều tính cách và suy nghĩ của người Mỹ", cô cho biết.

Kim Hiền sinh năm 1982, nổi tiếng qua các bộ phim Dốc tình, Hương phù sa, Mùi ngò gai, Thiên mệnh anh hùng... Sau khi ly hôn DJ Phong, cô một mình nuôi con trai Sonic. Một thời gian sau, cô tìm được bến đỗ mới bên chồng Việt kiều Andy, tổ chức đám cưới vào cuối tháng 7/2014. Sau khi kết hôn, Kim Hiền theo chồng sang Mỹ định cư và sinh con thứ hai vào năm 2015.

